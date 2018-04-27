Зачем вы изменяете: научный взгляд

Ученые провели эксперимент с двумя видами полевок. Мыши одного вида отличались беспорядочным половым поведением, другой вид — исключительной моногамностью. Исследования подтвердили: у преданных грызунов уровень гормонов вазопрессина и окситоцина оказался выше, чем у грызунов с «пониженной социальной ответственностью» (у любвеобильных мышей было больше тестостерона и эстрогена).

Генетики добавили неверным полевкам вазопрессин и через некоторое время наблюдали поразительный результат: грызуны, которые до операции стремились оплодотворить все, что движется, стали проявлять привязанность к одной самке, передает Health.mail.ru.

Похожая зависимость отмечается и у людей: мужчины, несущие аллель вазопрессина 334, нестабильны в своей привязанности к партнерше. Те же, кто унаследовал две копии этого гена, и вовсе в два раза чаще сталкиваются с брачным кризисом по сравнению с мужьями с одной копией аллели.

Кто знает, может быть, в далеком будущем у людей появится возможность регулировать гены и контролировать потребность «сходить налево»? Ведь с полевками эксперимент удался.

Материально зависимые изменяют чаще

«Если вы думаете, что люди не будут кусать руку, которая их кормит, то вы глубоко заблуждаетесь, — утверждает Кристин Л. Мунш, доцент кафедры социологии Университета Коннектикута в Сторрсе. — Человек склонен к обману, если он экономически зависим от супруга».

Тезис касается обоих полов. Однако экономически зависимые мужчины в этом плане более распущены. Находясь на иждивении партнера, «налево» уйдет примерно 5% женщин, в то время как среди мужчин — это 15%. «Женщин может тяготить зависимое положение, но никто не будет ставить под сомнение их женственность. Мужчины же должны быть кормильцами. Таким образом, через измену он пытается доказать свою „мужественность“ и попутно наказать супругу-кормилицу», — объясняет парадоксальное поведение Кристин Л. Мунш.

На измену толкает голос

Женщины любят ушами. Это подтверждает исследование, опубликованное в английском журнале «Личность и индивидуальные различия». Ученые предложили женщинам прослушать записи с мужскими голосами и сказать, какие парни, по их мнению, склонны к изменам, и с какими голосами они бы завязали длительные и кратковременные отношения. Большинство ответили, что, не задумываясь, провели бы ночь с обладателем бархатного баритона. И вряд ли тот стал бы противиться предложению.

Измены увеличивают риск сексуальных травм

Адюльтер ломает не только браки, но и пенисы. Доктор Эндрю Крамер, уролог и доцент хирургии Медицинского центра Университета Мэриленда изучил 16 случаев перелома полового члена с 2007 по 2011 годы. Половина мужчин призналась, что травмы были получены во время внебрачного секса. Доктор не осуждает пациентов, готовых броситься во все тяжкие, но напоминает, что нужно быть осторожным.

Видимо, по той же причине «смерть в седле» чаще всего настигает неисправимых прелюбодеев. Такие данные приводят исследователи из Университета Флоренции.

Плохой пример заразителен