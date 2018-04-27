Зачем вы изменяете: научный взгляд

По мнению беспощадно объективных биологов, тяга к адюльтерам формируется еще в утробе, поскольку каждый рождается с определенным набором «генов измены» и «генов верности». Устойчивые отношения напрямую зависят от гормона вазопрессина и окситоцина, а повышенный уровень тестостерона и эстрогена, напротив, толкает на измены.
Ученые провели эксперимент с двумя видами полевок. Мыши одного вида отличались беспорядочным половым поведением, другой вид — исключительной моногамностью. Исследования подтвердили: у преданных грызунов уровень гормонов вазопрессина и окситоцина оказался выше, чем у грызунов с «пониженной социальной ответственностью» (у любвеобильных мышей было больше тестостерона и эстрогена).
Генетики добавили неверным полевкам вазопрессин и через некоторое время наблюдали поразительный результат: грызуны, которые до операции стремились оплодотворить все, что движется, стали проявлять привязанность к одной самке, передает Health.mail.ru.
Похожая зависимость отмечается и у людей: мужчины, несущие аллель вазопрессина 334, нестабильны в своей привязанности к партнерше. Те же, кто унаследовал две копии этого гена, и вовсе в два раза чаще сталкиваются с брачным кризисом по сравнению с мужьями с одной копией аллели.
Кто знает, может быть, в далеком будущем у людей появится возможность регулировать гены и контролировать потребность «сходить налево»? Ведь с полевками эксперимент удался.
Материально зависимые изменяют чаще
«Если вы думаете, что люди не будут кусать руку, которая их кормит, то вы глубоко заблуждаетесь, — утверждает Кристин Л. Мунш, доцент кафедры социологии Университета Коннектикута в Сторрсе. — Человек склонен к обману, если он экономически зависим от супруга».
Тезис касается обоих полов. Однако экономически зависимые мужчины в этом плане более распущены. Находясь на иждивении партнера, «налево» уйдет примерно 5% женщин, в то время как среди мужчин — это 15%. «Женщин может тяготить зависимое положение, но никто не будет ставить под сомнение их женственность. Мужчины же должны быть кормильцами. Таким образом, через измену он пытается доказать свою „мужественность“ и попутно наказать супругу-кормилицу», — объясняет парадоксальное поведение Кристин Л. Мунш.
На измену толкает голос
Женщины любят ушами. Это подтверждает исследование, опубликованное в английском журнале «Личность и индивидуальные различия». Ученые предложили женщинам прослушать записи с мужскими голосами и сказать, какие парни, по их мнению, склонны к изменам, и с какими голосами они бы завязали длительные и кратковременные отношения. Большинство ответили, что, не задумываясь, провели бы ночь с обладателем бархатного баритона. И вряд ли тот стал бы противиться предложению.
Измены увеличивают риск сексуальных травм
Адюльтер ломает не только браки, но и пенисы. Доктор Эндрю Крамер, уролог и доцент хирургии Медицинского центра Университета Мэриленда изучил 16 случаев перелома полового члена с 2007 по 2011 годы. Половина мужчин призналась, что травмы были получены во время внебрачного секса. Доктор не осуждает пациентов, готовых броситься во все тяжкие, но напоминает, что нужно быть осторожным.
Видимо, по той же причине «смерть в седле» чаще всего настигает неисправимых прелюбодеев. Такие данные приводят исследователи из Университета Флоренции.
Плохой пример заразителен
Сайт внебрачных знакомств Illicit Encounters опросил 2000 женщин и выявил интересную закономерность: дочери, чьи матери заводили романы на стороне, во взрослой жизни чаще всего следуют их примеру — 73% опрошенных.
Имитация оргазма толкает на измены
В исследовании, проведенном в 2013 году, отмечается, что имитация оргазмов может подтолкнуть мужчин к измене. Ведь фальсификация удовольствия считывается на невербальном уровне, чтобы там ни говорили. В результате сладкая ложь заставляет мужчин искать удовольствие в другом месте.
Измена провоцирует незащищенный секс
Согласно результатам опроса, опубликованным в «Журнале сексуальной медицины», неверные партнеры не склонны использовать презерватив. Во многом это объясняется спонтанностью актов. В парах же, где практикуются открытые отношения, партнеры, напротив, уделяют защите повышенное внимание.
Лучший день для измены — среда
По результатам опроса сайта знакомств Эшли Мэдисон, внебрачные встречи чаще всего происходят по средам между 17 и 19 часами.
Неверность бывает разная
Измена вовсе не означает отсутствие любви в отношениях. Исследователи предлагают разделять адюльтеры на сексуальную измену (только секс, никакой романтики), романтическую неверность (общение без сексуального контакта) и сексуально-романтические измены.
Первую категорию отношений ученые даже за измену не считают. Разовый секс на стороне — это, скорее, индикатор, что в семейном омуте не все так гладко, как кажется. «Партнер почти всегда возвращается к тому, с кем состоит в отношениях. Возможно, эти отношения в данный момент требуют такой проверки», — считает Лаура Берман, секс-терапевт и ассистент на кафедре акушерства, гинекологии и психиатрии в Медицинской школе им. Фейнберга (Чикаго).
Подобная неверность не должна заканчиваться разводом, уверен Дэвид Стракер, доктор медицины в Медицинском центре Колумбийского университета в Нью-Йорке. «Доверие может быть разрушено, но при открытом общении пары могут перешагнуть через неверность и даже сделать отношения крепче, разобравшись в причинах».