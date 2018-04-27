Блейк Лайвли показала, как стильно носить платье-блейзер и галстук-бабочку

В очередной раз звезда сериала "Сплетница" доказала свой статус иконы стиля. Вчерашнее появление Блейк Лайвли на ComiCon сегодня обсуждают все!
Напомнила о себе ярким выходом не только Дженнифер Лопес на Billboard Latin Music Awards 2018, но 30-летняя Блейк Лайвли. Актриса посетила на киновыставке презентацию фильма A Simple Favor, где исполнила одну из главных ролей (ей досталась роль пропавшей девушки Эмили, которую пытается найти ее подруга Стефани, героиня Анны Кендрик), пишет Hochu.ua.
Для выхода на красную дорожку жена Райана Рейнольдса выбрала синее платье-блейзер с белой рубашкой и разноцветный галстук-бабочку. Образ она дополнила цветными лодочками.
И теперь звезда, окончательно похудев после вторых родов, принимает многочисленные комплименты. Ее образ выглядит очень аккуратным и безупречным!