Блейк Лайвли показала, как стильно носить платье-блейзер и галстук-бабочку

Напомнила о себе ярким выходом не только Дженнифер Лопес на Billboard Latin Music Awards 2018, но 30-летняя Блейк Лайвли. Актриса посетила на киновыставке презентацию фильма A Simple Favor, где исполнила одну из главных ролей (ей досталась роль пропавшей девушки Эмили, которую пытается найти ее подруга Стефани, героиня Анны Кендрик), пишет Hochu.ua.

Блейк Лайвли ФОТО: XCSTU / Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA

Для выхода на красную дорожку жена Райана Рейнольдса выбрала синее платье-блейзер с белой рубашкой и разноцветный галстук-бабочку. Образ она дополнила цветными лодочками.

Блейк Лайвли ФОТО: XCSTU / Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA

И теперь звезда, окончательно похудев после вторых родов, принимает многочисленные комплименты. Ее образ выглядит очень аккуратным и безупречным!