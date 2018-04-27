Анна Седокова раскрыла секреты, которые помогают ей оставаться молодой

В интервью изданию "Собеседник" она откровенно рассказала, что помогает ей оставаться молодой, красивой и спортивной. Секреты Анны Седоковой читайте далее.

«В Лос-Анджелесе я проходила курсы у древнего индейца, который мне рассказывал все о сыроедении. Я даже купила себе специальную соковыжималку, которая делает сок из петрушки, сельдерея. Эту смесь я приправляла красным перцем и пила. Очень крутая вещь, скажу я вам! Не буду врать и говорить, что не боюсь постареть. Когда я вижу, что у меня появляются новые морщинки, то переживаю! Не знаю, как я буду выглядеть через лет 20, но все-таки думаю, что буду сексуальной старушкой! А пока нужно есть побольше необработанной пищи, максимально исключить всякие вредности. А еще гулять много, дышать свежим воздухом и не забывать делать массаж», - говорит певица, пишет Хочу.

Попробовав популярное сыроедение, артистка признается, что в ее реалиях очень сложно так питаться.