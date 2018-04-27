Анна Седокова раскрыла секреты, которые помогают ей оставаться молодой

Популярная певица Анна Седокова всегда вызывает большой интерес у поклонников. Мать троих детей, она успевает делать все: строить успешную карьеру, воспитывать детей и поддерживать свою молодость и красоту. Теперь же секреты красоты артистки известны и нам.
В интервью изданию "Собеседник" она откровенно рассказала, что помогает ей оставаться молодой, красивой и спортивной. Секреты Анны Седоковой читайте далее.
«В Лос-Анджелесе я проходила курсы у древнего индейца, который мне рассказывал все о сыроедении. Я даже купила себе специальную соковыжималку, которая делает сок из петрушки, сельдерея. Эту смесь я приправляла красным перцем и пила. Очень крутая вещь, скажу я вам! Не буду врать и говорить, что не боюсь постареть. Когда я вижу, что у меня появляются новые морщинки, то переживаю! Не знаю, как я буду выглядеть через лет 20, но все-таки думаю, что буду сексуальной старушкой! А пока нужно есть побольше необработанной пищи, максимально исключить всякие вредности. А еще гулять много, дышать свежим воздухом и не забывать делать массаж», - говорит певица, пишет Хочу.
Попробовав популярное сыроедение, артистка признается, что в ее реалиях очень сложно так питаться.
«В наших условиях очень сложно продолжать быть сыроедом. Обычно ты круглосуточно находишься на работе, прибегаешь домой поздно вечером и понимаешь, что единственное, что можно быстро поесть – это пельмешки. Сегодня вот я вообще позволила себе фастфуд. У нас была многочасовая фотосессия, и мы ели очень много вредной пищи. Это, конечно, ужасно! А вообще я стараюсь находить компромиссы, например, гречку не варю, а завариваю на ночь. А еще по правилам на тарелке всегда 70 процентов должна составлять необработанная пища и нужно как можно больше употреблять правильных жиров – есть побольше рыбки. Но я, если честно, очень люблю мясо!» - добавила она.