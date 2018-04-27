Видеорецепт: вечерний салат для сжигания жира
27 апреля 2018 г., 16:35
Планируете похудеть к лету? Этот вечерний салат поможет сжигать жир быстрее. К тому же он по-весеннему легкий, вкусный и быстро готовится.
Ингредиенты: консервированный тунец в собственном соку - 1 банка, грейпфрут - 1 шт., свежий огурец - 1 шт., красный лук - 1/2 шт., зеленый салат, пишет Rus.tvnet.lv.
Приготовление:
1. Сливаем лишний сок из банки с тунцом и разминаем его вилкой в салатнице.
2. Огурец и лук нарезаем в салат.
Грейпфрут разрезаем пополам, ножом проходимся между долек, чтобы избавиться от горьких перегородок, и ложкой достаем мякоть.
3. Листья салата промываем и рвем руками.
Всего в таком салате будет содержаться примерно 30 г белка и минимальное количество жиров и углеводов.