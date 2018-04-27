Видеорецепт: вечерний салат для сжигания жира

Ингредиенты: консервированный тунец в собственном соку - 1 банка, грейпфрут - 1 шт., свежий огурец - 1 шт., красный лук - 1/2 шт., зеленый салат, пишет Rus.tvnet.lv.

Приготовление:

1. Сливаем лишний сок из банки с тунцом и разминаем его вилкой в салатнице.

2. Огурец и лук нарезаем в салат.

Грейпфрут разрезаем пополам, ножом проходимся между долек, чтобы избавиться от горьких перегородок, и ложкой достаем мякоть.

3. Листья салата промываем и рвем руками.