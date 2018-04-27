пятница, 27 апреля 2018 г.
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  • Видеорецепт: вечерний салат для сжигания жира

Видеорецепт: вечерний салат для сжигания жира

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ФОТО: Dusan Zidar / PantherMedia / Dusan Zidar

Планируете похудеть к лету? Этот вечерний салат поможет сжигать жир быстрее. К тому же он по-весеннему легкий, вкусный и быстро готовится.

Ингредиенты: консервированный тунец в собственном соку - 1 банка, грейпфрут - 1 шт., свежий огурец - 1 шт., красный лук - 1/2 шт., зеленый салат, пишет Rus.tvnet.lv.

Приготовление:

1. Сливаем лишний сок из банки с тунцом и разминаем его вилкой в салатнице.

2. Огурец и лук нарезаем в салат.

Грейпфрут разрезаем пополам, ножом проходимся между долек, чтобы избавиться от горьких перегородок, и ложкой достаем мякоть.

3. Листья салата промываем и рвем руками.

Всего в таком салате будет содержаться примерно 30 г белка и минимальное количество жиров и углеводов.

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