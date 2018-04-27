пятница, 27 апреля 2018 г.
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  • Британки показывают честные фото после родов в отличие от цветущей Кейт Миддлтон

Британки показывают честные фото после родов в отличие от цветущей Кейт Миддлтон

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ФОТО: facebook

Выход Кейт Миддлтон в люди буквально сразу после третьих родов как порадовал, так и возмутил британских женщин. Герцогиня родила в 11 утра, а к вечеру уже показала народу ребенка, причем будучи в идеальном виде — накрашенная и наряженная.

Разве это реалистичный пример того, как обычно выглядит роженица? В знак протеста британки начали публиковать свои послеродовые снимки, чтобы показать реальность, пишет Soulpost.ru.

ФОТО: facebook

В то же время они посочувствовали Кейт, решив, что это королевский протокол вынудил ее так спешно выйти к народу. На фото видно, что у герцогини еще не сошел живот.

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