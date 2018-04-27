Британки показывают честные фото после родов в отличие от цветущей Кейт Миддлтон

Разве это реалистичный пример того, как обычно выглядит роженица? В знак протеста британки начали публиковать свои послеродовые снимки, чтобы показать реальность, пишет Soulpost.ru .

В то же время они посочувствовали Кейт, решив, что это королевский протокол вынудил ее так спешно выйти к народу. На фото видно, что у герцогини еще не сошел живот.