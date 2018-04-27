Британки показывают честные фото после родов в отличие от цветущей Кейт Миддлтон
27 апреля 2018 г., 16:54
Выход Кейт Миддлтон в люди буквально сразу после третьих родов как порадовал, так и возмутил британских женщин. Герцогиня родила в 11 утра, а к вечеру уже показала народу ребенка, причем будучи в идеальном виде — накрашенная и наряженная.
Разве это реалистичный пример того, как обычно выглядит роженица? В знак протеста британки начали публиковать свои послеродовые снимки, чтобы показать реальность, пишет Soulpost.ru.
В то же время они посочувствовали Кейт, решив, что это королевский протокол вынудил ее так спешно выйти к народу. На фото видно, что у герцогини еще не сошел живот.