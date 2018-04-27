Самые сытные и аппетитные соусы к макаронам: четыре классных рецепта

Мы же хотим предложить проверенные рецепты подливок, которые идеально дополняют макароны, пишет Rus.tvnet.lv.

1.Грибная

Понадобятся:

грибы (шампиньоны или лесные);

лук репчатый;

растительное масло;

сливки или сметана (не менее 15% жирности);

приправы, зелень, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Порезать и обжарить лук на сковороде с добавлением растительного масла. Когда он будет в состоянии полуготовности, добавить к нему порезанные грибы. Обжарить.

После того, как жидкость из грибов выпарится, тонкой струйкой начинайте вливать сливки, помешивая.

Всю массу проварить некоторое время на маленьком огне. Следите, чтобы не пригорела подливка, так как она быстро может загустеть.

Хороший вариант – подать эту подливку к спагетти.

2. Сырная

Понадобятся:

твердый сыр (можно несколько сортов);

мука;

молоко;

растительное масло;

сливочное масло;

соль, перец по вкусу;

зелень (базилик, тимьян).

Приготовление:

Масло сливочное (50 гр.) достать из холодильника, чтобы оно стало мягким.

Растительное масло разогреть на сковороде или небольшом сотейнике. Постепенно добавляя муку, обжарить ее до золотистого цвета и туда же влить тонкой струйкой молоко, помешивая, чтобы не образовались комочки. Довести до кипения.

В молочную смесь всыпать натертый сыр, тщательно перемешивая загустевающую массу.

Добавьте зелень и приправы, мягкое сливочное масло.

В ароматную массу выложите готовые макароны или залейте их в красивой посуде. Блюдо подавать горячим.

3. Овощная

Понадобятся:

овощи (помидоры, болгарский перец, луковица, кабачок, стебель сельдерея, тыква);

зелень (мята, базилик, розмарин, тимьян);

томатная паста;

оливковое масло;

чеснок.

Приготовление:

В глубокий сотейник или чугунную жаровню сложите порезанные овощи. Добавьте немного воды. После закипания оставьте на маленьком огне, пусть тушатся некоторое время. По мере выкипания жидкости доливайте еще.

Когда овощи станут мягкими, положите к ним томатную пасту, мелко порезанную зелень. Посолите, поперчите. Оставьте на небольшом огне еще минут на 10-15.

4. Сливочно-томатная

Понадобятся:

помидоры (примерно 0,5 кг);

стакан сливок высокой жирности (как вариант – сметана);

чеснок;

лук репчатый;

зелень, свежая или сушеная (базилик, мелисса);

оливковое масло;

сливочное масло;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Снимите с помидоров кожицу (для этого можно окунуть их в кипяток на одну минуту), измельчите мякоть.

Мелко порезанный чеснок обжарьте на сковороде, чтобы он отдал аромат маслу. Выньте его, как только станет золотистым.

В пропитанное чесночным ароматом масло положите порезанный лук. Обжарьте до готовности.

Добавьте к луку на сковородку порезанные помидоры и ложку сливочного масла. Посолите, поперчите, положите зелень.

Оставьте тушиться некоторое время. Когда большая часть жидкости испарится, добавьте сливки или сметану, доведите до кипения.

Полученную жидкую массу соедините с макаронами, «подружите» их, проварив некоторое время.