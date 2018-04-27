Письмо читательница: муж угрожает мне расправой после родов

«Нахожусь на шестой неделе беременности, а его (так называемого гражданского мужа) как подменили. Прожили вместе около восьми лет, все нам говорили «рожайте ребенка, почему столько лет вместе и не сделали?» В общем, решились мы на этот серьезный шаг. И тут все кардинально поменялось. Скажу сразу, токсикоза нет и каких-либо гормональных всплесков также, все в плане беременности происходит ровно и без побочек. Зато муж изменился в корне: он всегда был вспыльчивым, мог неадекватно ни с того, ни с сего реагировать на ситуацию, в которой нормальный человек рассмеялся бы. Об этих заскоках знала, но любовь, как говорится, зла: 8 лет прожили вместе, вроде как прижились, а вспышки неадекватности 1-2 раза в год пройдут и все спокойно. Зато не пьет, работящий и семейный. И тут вуаля…

Все 6 недель нет-нет да и появится неадекватное поведение. Начинаются крики из-за ерунды, бешеные глаза навыкате, пена изо рта... Я стараюсь держать себя в руках, прошу: «Давай не будем эгоистами, а станем думать о малыше. Ну разве можно из-за этой пустяковой ситуации угрожать здоровью ребенка?» А он еще сильнее и сильнее, пока не доведет, что живот хватает. Оскорбляет, с отвращением разговаривает, будто я уродина какая-то (веса не прибавилось во мне пока). Не понимаю, почему так. Режет без ножа, в общем. А когда хочу помириться (когда его «белочки» вроде как успокоились) он орет мне: «Спрячься, я тебе отомщу, когда родишь!» И вот я теперь думаю: что мне делать? Превратился просто в деспота, страшно. На любые попытки поговорить в спокойном состоянии он мне объясняет, что за годы жизни со мной я ему сорвала психику и теперь сама виновата... Но почему-то эта «сорванная психика» стала очень часто проявляться при беременности. А что будет на 5-6 месяце? Вообще убьет? Ведь мне будет тяжелее справляться с эмоциями».