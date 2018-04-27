Психолог Светлана Нефедкина: 11 женских ошибок в отношениях с мужчинами, мешающих быть счастливой

"Нет эйфории". Отношения - это труд, а не постоянная эйфория. Эйфория не на начальных этапах отношений - награда за труд. Эйфория нужна и важна, чтобы были силы трудиться дальше, работать над отношениями. Надо ухаживать за ними, как за цветами - поливать, удобрять, пропалывать, выставлять к свету и на солнце, а иногда убирать в тень, иначе они погибнут.

"Он проявляет мало эмоций". Женщина - эмоциональная составляющая отношений. Женщина задает эмоциональный фон отношениям, а также она способна по своей природе больше проявлять и "переваривать" эмоции. Мужчина - действие. И чем чище, светлее, вдохновленнее женские эмоции, тем скорее, активнее и увереннее мужчина в своих поступках и действиях. Мы порой ждем от мужчин более ярких эмоций, обижаемся, что они не всегда подбирают "те" слова, не заглядывают в глаза так, как нам хотелось бы, но мужчинам свойственно больше показывать свои чувства через поступки. И еще, с ними всегда можно поговорить - сказать, чего вам не хватает, попросить. Но не предъявлять претензии, ведь они отталкивают, и эффект получите противоположный желаемому.

"Он ко мне сильно привязан". Привязанность - это нормально, без нее и не бывает отношений. Но что если у мужчины возникает ощущение, что его держат "на цепи"? Когда он во всем угождает и исполняет только ваши желания? Он забыл о своих друзьях, увлечениях, а вы радуетесь: "Ему нужна только я". А потом вдруг проходит время, и он хочет увидеться со старым другом. Вы в панике и не хотите отпускать. Так вот, чем сильнее натягивается цепь, тем выше риск, что она порвется. Свобода - великая ценность. Чем сильнее оковы, тем сильнее из них хочется выбраться.

"Я ему не доверяю". У недоверия должны быть основания. Очень часто мы вносим прошлый негативный опыт в те отношения, у которых хорошие перспективы. Недоверие очень мешает созданию и поддержанию нормальных отношений, а порой и разрушает их. Мы не доверяем слепо, мы доверяем, потому что нас не подвели. Если подводили, понятно, есть основание не доверять. Вот пример: женщины говорят с обидой о том, что их мужчины смотрят на других женщин. У меня вопрос - а вы не смотрите на других мужчин? У нас всех есть глаза, мы не можем не смотреть. Один мой старый друг сказал: "По логике жён, нам давно надо было бы выколоть глаза". Так вот, если мы выбираем друг друга, то какие бы желания не возникали у нас по поводу других мужчин и женщин, это только желания, которые вполне поддаются контролю, если мы этого хотим.