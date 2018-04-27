Психолог Светлана Нефедкина: 11 женских ошибок в отношениях с мужчинами, мешающих быть счастливой

Практикующий психолог Светлана Нефедкина написала статью о том, какие ошибки допускают женщины в отношениях, а также – как их избежать и наладить контакт со своим мужчиной.
Многим ли женщинам дается мудрость от природы? Мой собственный жизненный опыт, общение с женщинами (подругами, знакомыми, приятельницами, родственницами) и работа с клиентками показывает, что увы, по определению мудрость не дается. Бывают уникальные женщины, как будто от рождения мудрые, но таких очень мало. Мудрости легче научиться, когда есть мудрые мамы, бабушки, и даже подруги мам и бабушек. У мужчин не научишься женской мудрости, но из опыта отношений с ними мы все же учимся. Мудрость передается нам от женщин. Передается, если есть, что передавать, и если мы готовы принять. Другой источник мудрости - наша женская интуиция, которая у многих дремлет или «болеет». С «болеющей» интуицией трудно доверять себе, а ведь без этого очень трудно строить отношения с другими людьми. Очень классно пишет об этом К.Эстес в «Бегущей с волками»: «Интуиция - сокровище женской души. Она сродни гадательной принадлежности, сродни магическому кристаллу, в который можно заглянуть сверхъестественным внутренним зрением. Она сродни старой мудрой женщине, которая всегда с вами, которая точно скажет вам, в чём дело, точно скажет вам, куда идти: налево или направо». Мудрость также приходит с жизненным опытом, если удается осознавать свои грабли и обходить их.
Думаю, ошибки в отношениях допускала каждая из нас, хоть не все в этом признаются. Если отбросить все претензии к мужчинам и начать с себя, с осознания того, каким образом мы притягиваем в свою жизнь мужчин, которые причиняют боль, или неприятные ситуации, конфликты и ненужные споры, то есть шанс на ошибках научиться мудрости в отношениях. Обобщая свой жизненный опыт, я хочу поделиться, какие бывают ошибки в отношениях с мужчинами, в нашем собственном восприятии и убеждениях, мешающие строить счастливые отношения. Эти ошибки допускала и я сама.
"Он не выбирает меня"! Есть разница между "Он не выбирает меня" и "Иногда он не выбирает меня". В жизни каждого должно быть время для себя. Встречи с друзьями, любимое хобби. Это не значит, что он предпочел это вам, а лишь то, что он не забыл и о себе. А это - признак здоровых отношений.
"Я ему прочитала мини-лекцию" (фраза, сказанная молодой девушкой, а подслушана в спортзале). Желание воспитывать мужчину - позиция матери, учителя, наставника, но точно не женщины. Желание переделать другого - дорога в никуда. Женщина - шея и плавно, мудро подведет мужчину к чему-то важному.
"Я все сама!" Женщина-действие, которая берет на себя больше, чем мужчина, удаляется от своей женской природы, лишает себя мужественного мужчины. Чем больше сама, тем меньше мужчины в мужчине. В разные моменты жизни (болезнь, кризис и т.п.) мы можем подставить друг другу плечо, но в остальное время нужно помнить, что отношения - улица с двусторонним движением, где оба трудятся в отношениях и во имя них.
"Нет эйфории". Отношения - это труд, а не постоянная эйфория. Эйфория не на начальных этапах отношений - награда за труд. Эйфория нужна и важна, чтобы были силы трудиться дальше, работать над отношениями. Надо ухаживать за ними, как за цветами - поливать, удобрять, пропалывать, выставлять к свету и на солнце, а иногда убирать в тень, иначе они погибнут.
"Он проявляет мало эмоций". Женщина - эмоциональная составляющая отношений. Женщина задает эмоциональный фон отношениям, а также она способна по своей природе больше проявлять и "переваривать" эмоции. Мужчина - действие. И чем чище, светлее, вдохновленнее женские эмоции, тем скорее, активнее и увереннее мужчина в своих поступках и действиях. Мы порой ждем от мужчин более ярких эмоций, обижаемся, что они не всегда подбирают "те" слова, не заглядывают в глаза так, как нам хотелось бы, но мужчинам свойственно больше показывать свои чувства через поступки. И еще, с ними всегда можно поговорить - сказать, чего вам не хватает, попросить. Но не предъявлять претензии, ведь они отталкивают, и эффект получите противоположный желаемому.
"Он ко мне сильно привязан". Привязанность - это нормально, без нее и не бывает отношений. Но что если у мужчины возникает ощущение, что его держат "на цепи"? Когда он во всем угождает и исполняет только ваши желания? Он забыл о своих друзьях, увлечениях, а вы радуетесь: "Ему нужна только я". А потом вдруг проходит время, и он хочет увидеться со старым другом. Вы в панике и не хотите отпускать. Так вот, чем сильнее натягивается цепь, тем выше риск, что она порвется. Свобода - великая ценность. Чем сильнее оковы, тем сильнее из них хочется выбраться.
"Я ему не доверяю". У недоверия должны быть основания. Очень часто мы вносим прошлый негативный опыт в те отношения, у которых хорошие перспективы. Недоверие очень мешает созданию и поддержанию нормальных отношений, а порой и разрушает их. Мы не доверяем слепо, мы доверяем, потому что нас не подвели. Если подводили, понятно, есть основание не доверять. Вот пример: женщины говорят с обидой о том, что их мужчины смотрят на других женщин. У меня вопрос - а вы не смотрите на других мужчин? У нас всех есть глаза, мы не можем не смотреть. Один мой старый друг сказал: "По логике жён, нам давно надо было бы выколоть глаза". Так вот, если мы выбираем друг друга, то какие бы желания не возникали у нас по поводу других мужчин и женщин, это только желания, которые вполне поддаются контролю, если мы этого хотим.
"Снежная Королева". Иногда мы превращаемся в "снежных", даже не осознавая этого. Но разве можно любить холодным сердцем? Вы же не думаете, что только он должен любить (и еще много чего должен)? Холод губит отношения. Наш лед - это наш негативный опыт, к которому наш мужчина не имеет никакого отношения и не заслуживает страданий из-за этого. Но есть такие уникальные мужчины, которым хватает упорства, терпения и мужества этот лед растопить. Если такой сейчас с вами - это большой подарок.
"Пусть сам догадается". Надула губки, целовать его не хочешь, глаза отводишь, вздыхаешь - всем видом показываешь, что что-то не так. Он не понимает что происходит, вероятно, злится. Из-за этого может уйти в себя, психологически отстраниться. Ты еще больше обижаешься. Заколдованный круг. Открытость - вот чему нужно учиться в отношениях. Важно говорить о своих желаниях, потребностях, чувствах. Важно говорить о своих тревогах и несогласии. В корректной форме, не лаять, а говорить, как любящая женщина любимому мужчине.
"Почему я должна?" Все правильно, ты ничего не должна. Только и он тоже ничего не должен в таком случае. Помните, отношения - это труд, разделенный на двоих. Кто за что отвечает? На ком и за что лежит ответственность? Это все в идеале обсуждается еще до того, как "сесть в лодку", дабы избежать потом непонимания, разбитых в пух и прах надежд и разочарований. Но если вдруг не обсуждали это до, то не поздно и сейчас. Главное - корректно. Вы же не хотите грубости и "дрессировки" по отношению к себе? Вот и мужчины хотят, чтобы к ним относились с уважением.
"Я все стерплю". А вот это зря. Все терпеть? Если вам причиняют боль или не берут свою часть ответственности, то что это за отношения? Вы одна в них, или вас двое? Ради детей живете? Боитесь одиночества? Муж нужен для статуса? Все эти вопросы очень болезненны, но невероятно важны, когда женщина "все терпит". Не терпите! Вы имеете право разорвать отношения, которые вас разрушают и причиняют боль.
Конечно, можно написать еще больше на эту тему, но пока остановлюсь, дав возможность "переварить". А к этой теме еще вернемся в другой раз. Всем любви!