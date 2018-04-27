пятница, 27 апреля 2018 г.
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Резинка вросла в руку не снимавшей ее месяцами девочки

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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

У четырехлетней девочки из китайской провинции Аньхой удалили резинку, которая вросла в кожу ее руки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бабушка и дедушка обратили внимание на ее распухшее предплечье в январе. Хотя ребенок жаловался, что рука онемела и болит, они не стали ничего предпринимать и дождались возвращения родителей девочки, работавших в другой провинции. Те немедленно повели ребенка к врачам, пишет Lenta.ru.

Им пришлось обойти несколько больниц, пока в одной из них не сообразили, что в кожу вросла круглая резинка. Специалисты полагают, что девочка нацепила ее на руку по меньшей мере шесть месяцев назад и с тех пор носила ее, не снимая.

Ультразвуковая эхография подтвердила их догадку. Чтобы извлечь вросшую резинку, хирургу пришлось надрезать кожу руки. Процедура заняла около 30 минут.

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