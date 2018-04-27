Резинка вросла в руку не снимавшей ее месяцами девочки

Бабушка и дедушка обратили внимание на ее распухшее предплечье в январе. Хотя ребенок жаловался, что рука онемела и болит, они не стали ничего предпринимать и дождались возвращения родителей девочки, работавших в другой провинции. Те немедленно повели ребенка к врачам, пишет Lenta.ru .

Им пришлось обойти несколько больниц, пока в одной из них не сообразили, что в кожу вросла круглая резинка. Специалисты полагают, что девочка нацепила ее на руку по меньшей мере шесть месяцев назад и с тех пор носила ее, не снимая.