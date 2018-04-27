Как разные знаки Зодиака реагируют на измену

Овен

Он, конечно, придет в ярость. Что любопытно, сам Овен не считает грехом романы на стороне, хотя иногда сильная любовь и может сдержать их сексуальные намерения.

Телец

Если Телец состоит в браке, то измена станет для него настоящим ударом. А вот вне брака он и сам вполне способен завести роман с несколькими людьми одновременно, пишет Uspeh.club.

Близнецы

Верность – это не про Близнецов. Они спокойно ходят налево и даже не считают себя виноватыми. А вот неверность партнера может привести их в состояние исступленного гнева.

Рак

Рак никогда на измену не пойдет, брак для него святое. А вот измена партнера может привести его в состояние настоящего шока, выйти из которого ему будет чертовски трудно.

Лев

Сам Лев довольно легко относится к изменам – если никто не узнает, то он едва ли откажет себе в возможности развлечься. Хотя если измена будет со стороны партнера, он едва ли отнесется благосклонно – как можно предпочесть ему кого-то другого?

Дева

Это именно те люди, которые критикуют измену всегда и повсюду. Однако ничто человеческое им не чуждо, и завести мимолетную интрижку на стороне они вполне могут. Они – а вот партнерам Дев этого делать не рекомендуется, съедят.

Весы

Они никогда не против пойти на измену, причем делают это так профессионально, что их почти никогда не ловят. А еще Весы – одни из немногих, кто способен понять своего партнера, который им изменил.

Скорпион

Сам он может быть либо очень ветреным, либо наоборот, патологически верным. А вот измену партнера они совершенно не терпят, и моментально выходят из себя. Если вы живете со Скорпионом, лучше не рискуйте – иначе он, чего доброго, привяжет вас к батарее.

Стрелец

Измена – какое-никакое, а приключение. А приключения Стрельцы очень любят и всегда к ним готовы. Поэтому, кстати, длительные отношения для Стрельцов – большая редкость. Но если уж они их завели, то едва ли будут требовать от партнера верности.

Козерог

Если Козерогу в отношениях хорошо, он изменять не будет. Если же плохо, тут уж извините. А вот измену партнера они едва ли одобрят – это мероприятие будет для них очень болезненным, поскольку они доверяют партнеру полностью.

Водолей

Измена Водолея – скорее моральная, чем физическая. Поэтому он будет фантазировать о ком-то, а вот на активные действия не пойдет. Но если им изменит любимый человек, они обязательно отомстят.

Рыбы