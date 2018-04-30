Ученые открыли простой секрет похудения

Сутормин отметил, что проблемой сбалансированного питания он озаботился после того, как однажды ему пришлось особенно долго стоять в очереди в университетской столовой, пишет Medikforum.ru.

«Если стоять за едой приходится в течение 30-35 минут, это равносильно обеденному перерыву сотрудника или большому перерыву между парами для студентов. Вполне очевидно, что после такого продолжительного ожидания желаемые блюда поедаются за доли секунды», - сказал биолог.

Ученый высказался о том, что быстрое поглощение пищи не дает человеку вовремя почувствовать насыщение, при этом еды употребляется больше, чем нужно на самом деле. По мнению исследователя, одним из самых эффективных способов сохранять стабильный вес и не полнеть является медленное, неторопливое поедание блюд. В пользу такого суждения говорят и данные, полученные японскими учеными из Университета Кюсю.

Ссылаясь на сведения, добытые японскими коллегами, Сутормин дал несколько научно обоснованных рекомендаций о том, каких правил следует придерживаться тем, кто хочет быть стройным.

Есть медленнее. Исследования показывают, что уменьшение скорости поедания пищи коррелирует со снижением индекса массы тела.

Отказаться от перекусов. Вместо того, чтобы постоянно чем-то перехватывать, лучше нормально питайтесь три раза в день. Если при этом ужинать вы будете не позднее чем за два часа до сна, то весы скоро покажут более отрадную цифру.

Всегда завтракать. У людей, которые легко обходятся без завтраков, на самом деле высока вероятность полноты и ожирения. Привычка игнорировать завтраки часто связана с гормональным сбоем и развитием инсулинорезистентности.