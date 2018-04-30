Названы самые опасные в теплое время продукты

С наступлением теплого сезона увеличивает риск заражения сальмонеллой, напомнили специалисты на портале «Испания по-русски».

«Принято считать, что сальмонелла размножается в яйцах домашней птицы и продукции из них, однако с увеличением температуры растут шансы обнаружить ее и в других продуктах», - заявили врачи-инфекционисты, пишет Medikforum.ru.

К примеру, по словам экспертов, сальмонелла может оказаться в любом растении, политым при выращивании водой c навозом. Также медики сообщили о том, что сальмонеллы способны проникать в моллюсков при их контакте с загрязненной водой, и даже оказаться в пирожном тирамису. Кроме того риск заразиться сальмонеллезом резко вырастает в случае недостаточно хорошо приготовленной курятины, свинины или телятины.

«Сырые продукты следует хорошо промывать в проточной воде, не подвергать разморозке и заморозке по несколько раз и не хранить подолгу на открытом воздухе при температуре окружающей среды», - рассказали эксперты о том, как избежать опасного заражения.