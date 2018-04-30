Как правильно делать гимнастику грудному ребенку?

Когда можно начинать занятия?

Начинать заниматься с ребенком нужно с возраста два месяца. Однако перед началом обязательно посетите педиатра. Он должен осмотреть малыша и подтвердить, что нагрузки не скажутся плохо на здоровье ребенка. Врач также должен проговорит, какие упражнения допустимы, а какие нет. С медсестрой лучше повторить эти упражнения в больнице. Только после рекомендаций нужно приступать к занятиям, пишет Medikforum.ru.

Рекомендуется начинать с простых движений, которые не будут вызывать дискомфорт у ребенка. Например, скрестить ручки на груди, развести их в стороны, сделать упражнение «велосипед» ногами, согнуть их в коленях. Нужно помнить, что все движения должны быть плавными и аккуратными, их нужно делать медленно. В противном случае есть риск нанести травму ребенку. Также обратите внимание на настроение малыша – ему должно нравиться проводить упражнения. Если при каком-либо движении он резко начинает плакать, то немедленно прекратить гимнастику и посетить в ближайшее время педиатра для установления причин такого поведения.

Как менять упражнения со временем?

Легкие движение со временем надо усложнять. К примеру, можно поднимать таз малыша или спину с головой, совершать круговые движение ножками.

Чем больше двигательная активность ребенка, тем быстрее развивается его организм. Чтобы малыш не поранился, нужно отвести для занятий отдельную территорию. Она должна быть полумягкой, также ее нужно оградить от остальной квартиры. Кровать для этого не подойдёт – большой риск того, что малыш упадет с нее. Также обязательно убрать все мелкие и острые предметы.

Если чадо пытается сам перевернуться с живота на спину – не мешайте ему. Возможно, у него получится. Вмешаться нужно только тогда, когда он начнет плакать. Также не ограничивать его активность, когда он ползает. На территории можно разложить яркие мягкие игрушки в разных концах. Малыш будет видеть их и стремиться доползти.