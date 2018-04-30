Одиннадцать предметов женского гардероба, которые раздражают мужчин

AdMe.ru проанализировал мужские форумы и журналы и составил список женской одежды, которая раздражает сильную половину человечества. Да, им не все равно, что на вас надето.

Легинсы и брюки необычных фасонов

Вопреки расхожему мнению, мужчины вовсе не против брюк на женщинах. Но есть определенные разновидности, которые им не по нраву — это мешковатые штаны и легинсы. Первые нарушают пропорции фигуры, вторые лишают их обладательницу загадочности.

Платья-рубашки и платья-футболки

Видя подобную одежду, мужчины начинают гадать, что же на вас надето — платье или огромная футболка. И если это все-таки второй вариант, то почему на вас нет брюк. К тому же такой фасон мало кому идет.

Шорты поверх колготок

Это то, чего сильной половине человечества никогда не понять. Шорты, в понимании женщин, может, и перестали быть сугубо летней одеждой, но в умах мужчин с сапогами и шапками они ну никак не сочетаются.

Розовый цвет оттенка «барби»

Казалось бы, странно, что мужчинам не нравится самый девчачий цвет, но это так. Розовый цвет имеет множество оттенков, среди них есть те, которые более приятны для глаз — например пионовый, пудровый или розовый кварц.

Одежда с пайетками и блестками

Такое обилие декора в одежде непонятно мужчинам и кажется им излишним. Пайетки у них ассоциируются только с новогодними праздниками и детством, а уж если их спутница надела на себя нечто подобное, они, скорее всего, будут бояться даже прикоснуться к ней.

Рюши

Если вам нравятся оборки, рюши и бантики, то лучше не надевать их на свидания. Сильная половина человечества, как оказалось, не в восторге от этого вашего милого безобразия.

Рваная одежда

Также мужчины с непониманием относятся к другой крайности — рваным джинсам и одежде, которая выглядит подчеркнуто небрежно. Так что, если ваш парень не поклонник стиля гранж — не стоит испытывать его чувство вкуса.

Ультракороткие юбки

Удивительно, но в список антисексуальной одежды попали и они. Мужчинам просто непонятно, что же это за юбка такая, которая вообще ничего не прикрывает!

Угги

Из-за бесформенности угги снискали себе плохую славу среди мужчин. Эти плюшевые сапоги прибавляют ноге объема там, где его не должно быть. И сильный пол считает, что это выглядит странно.

Сапоги на высоком каблуке с платформой

Подобные сапоги кажутся представителям сильного пола слишком агрессивными и вызывают ассоциации... со стриптизершами. То же самое относится и к аналогичным туфлям.

Слишком откровенные акценты

Такие вызывающие детали только портят образ и уж точно не привлекают мужчин. По их мнению, даже у самого провокационного гардероба должны быть границы.

Что же носить, чтобы нравиться?