Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде

Впоследствии, в 1980-х годах, DeBeers стала советовать мужчинам потратить на кольцо для любимой уже две зарплаты. Эта сумма засела в умах среднего класса на десятилетия, и женихи продолжали делать чувствительные для кошелька траты (к удовольствию своих избранниц). Но времена меняются: в почете концепция финансового минимализма, а значит, возможно, пора пересмотреть взгляды на то, что на самом деле имеет вечную ценность.

№ 5: Дорогой банкет

Современные и прогрессивные молодожены все чаще оказываются не готовы потратить все сбережения на организацию праздника (или, тем более, влезть в долги). Конечно, такой день бывает раз в жизни (как любят повторять поклонники традиций), но сотня гостей, услуги компании-организатора, еда и декор могут пробить брешь в бюджете молодой семьи на пару лет вперед.

Следуете вы трендам или нет, а не выходить за рамки собственных финансов — всегда модно.

Скажи «да»

№ 1: Торжество в богемном стиле

Самый модный стиль для свадебной церемонии-2018 — богемный, считают эксперты. Он не так дорог и помпезен, как классика, но и не такой простецкий, как актуальный в предыдущие годы стиль «сельская свадьба».

Необычный декор и инвентарь в бохо-стиле могут стоить недорого, а могут — целое состояние, поэтому бюджет остается целиком на усмотрение пары.

Главные условия, без которых богемная свадьба не состоится: наличие тонкого вкуса и умение выражать собственную индивидуальность через вещи (наряды и интерьер).

№ 2: Раскрасим свадьбу

Пастельные цвета — традиционный выбор для церемонии, идет ли речь о платье и макияже новобрачной, декоре банкетного зала или свадебном экипаже. В 2018-м палитра становится более глубокой и яркой.

Например, почему бы не украсить помещение пурпурными цветами, а вместо традиционных столовых приборов из серебристого металла не предпочесть бронзовые? А невесте можно сделать маникюр в оттенках лесных ягод.

№ 3: Платье цвета millenial pink, и немного бургунского

Эксперты отмечают рост популярности свадебных платьев цвета millenial pink. Нежно-розовый оттенок был назван компанией Pantone главным цветом 2017 года и с тех пор успел добраться до гардероба невест.

Этот цвет не имеет ничего общего с конфетно-розовым, который был популярен у модных девушек «нулевых», мечтавших походить на куклу Барби. «Розовый миллениала» — это утонченный цвет, который символизирует женскую силу, а не слабость. К тому же millenial pink оттеняет красоту невест самых разных цветотипов, от нордических блондинок до смуглых брюнеток.

А цвет бургундского вина — самый правильный выбор для костюма жениха в 2018 году, полагают стилисты. Этот оттенок многим идет и не успел всем поднадоесть, как это случилось с бежевым и темно-синим.

№ 4: «Простой» торт

Правильный и модный свадебный торт — простой и необычный одновременно. Кондитеры предлагают отдать предпочтение одному из двух вариантов: торт из пончиков или торт с художественно выполненными «подтеками».

№ 5: Смешные фото