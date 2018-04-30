Что произойдет с твоей кожей и фигурой, когда ты откажешься от молочных продуктов

Минус: могут начаться проблемы с зубами

Один из самых важных макроэлементов для жизнедеятельности организма — кальций. Он участвует в процессе свертывания крови, сокращает мышцы и, конечно же, отвечает за здоровье костей и зубов. В молоке он находится в усваиваемой для человека форме. Два стакана молока в день — это почти половина суточной нормы кальция. Если ты выполняла эту норму и вдруг внезапно отказалась от такого питья, то будь готова чаще бывать у стоматолога, он поможет предотвратить проблемы с кариесом. Или ищи замену, это вещество, к примеру, имеется в рыбе (особенно в сардинах и креветках), капусте (вот видишь, она не только на твою грудь влияет), черном хлебе, пишет Lady.mail.ru.

Плюс: уменьшатся высыпания на лице

Основные причины высыпаний — индивидуальная непереносимость компонентов напитка (например, белка А1) или злоупотребление молоком. Можно заменить молоко кефиром или йогуртами — из-за них воспаления на лице появляются реже. Или перейти на более легкоусвояемую версию — молоко А2, в нем содержится белок со здоровым балансом аминокислот, что не вызывает проблем при переваривании.

Минус: можешь набрать лишние килограммы

Кальций не только укрепляет кости, но и повышает способность организма к расщеплению накопившихся жиров. «Молочные продукты — источник натуральных жиров и белков, которые медленно перевариваются и помогают тебе дольше оставаться сытой. Убирая из рациона молочные продукты, их часто заменяют простыми углеводами, что быстро приводит к лишним кг», — рассказывает эксперт компании «А2 Молоко», врач-гастроэнтеролог Светлана Исакова.

В качестве альтернативы предлагаем выбирать побольше продуктов с клетчаткой, действие у них то же самое — они позволяют быстрее насытиться и не ощущать чувство голода между основными приемами пищи.

Плюс: избавишься от вздутия живота

Молоко часто становится причиной воспалений в желудочно-кишечном тракте и как следствие вздутия живота, боли и других неприятных симптомов. Такое случается не со всеми, есть небольшой процент счастливчиков, которые ничего особенного не замечают после употребления молочной продукции. Но если неприятные ощущения — это твоя история, то нужно искать таким продуктам замену.

Минус: могут начаться проблемы с памятью