В возрасте двух лет Кьян Блейк перенес инсульт. Малыш потерял способность ходить и говорить — постепенно ему пришлось учиться этому заново. К тому же его постоянно мучили приступы, но затем болезнь отступила. Два года мальчик смог прожить без боли и лекарств, но потом ему пришлось столкнуться с ужасным недугом снова, пишет Life.ru.

«Кьян не мог даже сам сходить в туалет. И мы боялись все время», - говорит мать.

Приступы вернулись, их количество доходило до ста в день. В итоге врачи сказали родителям, что единственная надежда на спасение жизни восьмилетнего мальчика — рискованная операция на мозге, гемисферэктомия. Нужно будет "отключить" одно полушарие. В результате чего ребенок может частично ослепнуть и потерять способность нормально ходить и говорить. Роджители Кьяна оказались в безвыходной ситуации и согласились на предложение врачей.

«Это было трудное решение, но я не жалею об этом. <...> Я сделала сына инвалидом, чтобы спасти ему жизнь», - сказала мать.

Кьян перенес 11-часовую операцию в Бирмингеме в январе этого года. Все прошло удачно. Малыш, который так много страдал, теперь принимает участие в реабилитационной программе и уже на пути к выздоровлению. К ребенку постепенно возвращается речь, и он может ходить, опираясь на инвалидное кресло. Видит он только частично, как и говорили врачи. Но родители рады, что приняли такое решение. Теперь жизни их мальчика ничего не угрожает.