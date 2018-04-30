Психолог Михаил Лабковский едет в Таллинн, чтобы рассказать вам все о любви и сексе

Как раз и навсегда понять свои желания и научиться к ним прислушиваться – а значит, оказаться буквально на полпути к их осуществлению? Особенно в таких жизнеобразующих сферах, как секс, любовь и семья. Впрочем, и в мелочах тоже.

Этот вопрос – а точнее, ответ на него – очень и очень важен. Ведь, чтобы делать то, что хочется (в сексе, любви и жизни вообще), для начала надо знать, чего именно вам хочется и что принесет вам счастье.

И вот тут у многих проблемы.

Первая. Вы не знаете, чего хотите. И ничего не хотите настолько сильно, чтобы этого всерьез добиваться.

Вторая. Вас обуревает множество противоречивых желаний. Вы не знаете, к чему склониться, а если, продравшись сквозь сомнения, что-то выбираете, то потом долго живете с ощущением, что выбрали неправильно и «что-то не то»…

Третья. Вы знаете, чего хотите, но это знание не приносит вам ничего хорошего. Наоборот – от него одни проблемы и страдания. В основном, потому что желания свои вы считаете «неправильными», «недостойными» или «несерьезными» и боитесь реализовать.

Разберем эти ситуации на примерах.

В любви и сексе, кстати, неопределенность и противоречивость желаний проявляется особенно ярко. Вроде бы, все мечтают о человеке с набором положительных качеств: ум, надежность, хороший парфюм – а влюбляются, порой ,в совершенно противоположное.

Попытаемся понять, почему так происходит и что с этим делать.

Поговорим также:

• об истоках отсутствия желаний (либо отсутствия воли для их воплощения),

• об истоках отсутствия отношений (секс, любовь, семья включительно).

Выясним:

• как обнаружить в себе истинные желания (и смелость им следовать),

• как завести отношения с тем, с кем хочется.

Направление беседы и ее повороты будут зависеть от ваших вопросов. Письменные вопросы лучше готовить заранее. Встречаемся 5 июня в 19.00 В Таллинне, Forume Cinemas, Scape Saal.