Ученые объяснили, почему не надо начинать прикорм с каш и бананов

Клэр Ллуэллин и Хэйли Сирад – ведущие мировые специалисты по детскому питанию из Университетского колледжа Лондона – на днях выпустили книгу «Baby Food Matters» («Питание малыша имеет значение») о том, чем и как кормить детей практически от зачатия до их двухлетнего дня рождения. Книга основана на результатах почти ста научных исследований и статей, изданных за последние десять лет, пишет Deti.mail.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Основная рекомендация Ллуэллин и Сирад заключается в том, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок не стал привередой и в дальнейшем не отказывался от полезных продуктов, начинать первый твердый прикорм в возрасте шести месяцев все-таки надо не с каш или бананов, а со столь обычно нелюбимых малышами брокколи, шпината и цветной капусты.

Дело в том, что в возрасте полугода закладываются вкусовые предпочтения, в это время малыш наиболее открыт для того, чтобы пробовать все новые и новые вкусы, а закрывается это «окно» примерно к 20 месяцам. При этом эволюция заставляет детей отдавать предпочтение сладкому вкусу, так как сладкие продукты богаты калориями, нужными для нормального развития, и с опаской относиться к тем продуктам, которые горчат, так как это может быть сигналом их токсичности. С этой точки зрения для первого прикорма также не подходят каши, особенно рисовая – без добавления сахара они совершенно безвкусны, а значит не развивают вкусовые рецепторы.

Но родителям все же следует пойти против заложенных эволюцией пристрастий малыша и не пропустить фактически единственную возможность приучить его есть овощи, считают ученые. Ведь если начать прикорм со сладких фруктов, например бананов, которые ребенку, конечно же, понравятся, то, скорее всего, в будущем он так и будет отдавать предпочтение сладкому, причем уже даже не фруктам, а конфетам, пирожным и так далее, и стабильно отказываться от овощей. Поэтому, кстати, не стоит начинать с пюре из моркови или сладкого картофеля, лучше отдать предпочтение шпинату, брокколи, и цветной капусте.