Как мужчине остаться интересным для жены после рождения ребенка. Текст-перевертыш вызвал бугурт в соцсетях

Мария Андреева, психолог и блогер из Киева, 24 апреля опубликовала в Facebook ставший вирусным пост о том, как следует себя вести мужчине, чтоб жена не потеряла к нему интерес после рождения ребенка. Этим текстом только в Facebook поделились три тысячи человек, а кроме того, его перепечатали многие сайты, пишет Medialeaks.ru.

Статья имеет ту же структуру и содержание, что обычные «советы для женщин» на тему: «Как остаться привлекательной для мужа после рождения ребенка». Только в тексте Марии везде на месте женщины оказывается мужчина.

Вот несколько фрагментов из этого длинного поста. Для начала, советует Мария, следует быть источником вдохновения для женщины.

«Вдохновляй! Зная, что ей предстоит целый день ухода за вашим малышом, прояви заботу с утра. Приготовь завтрак, подмети быстренько, почисти ее свитерок машинкой от катышек, переодень малыша сам… Говори о предстоящем дне в позитивном ключе. Проговори, как вечером вы встретитесь и здорово проведете время семьей.

Нужно следить за одеждой, ходить дома в чистых, опрятных вещах, следить за внешним видом, пользоваться туалетной водой, «ведь жена достойна самого лучшего». Также нужно расширять кругозор и не говорить только о политике и своей работе. Стоит научиться варить борщ, освоить массаж, потренироваться заплетать косу жене, наводить порядок в доме по методу Марии Кондо.

Держи форму. Завязывай наминать пончики на работе, надеясь, что растолстевшей за беременность жене ты и так сойдешь. У нее уже есть пухляш, отнимающий ее внимание — ваш ребенок. Чтобы выжить в конкурентной борьбе, ты должен вдвойне стараться, чтобы она хоть взглянула на тебя лишний раз с желанием не только уснуть на твоем мягком (или щуплом) теле.

Не стоит надоедать супруге излишним вниманием, советует Мария, и отвлекать ее от дел. Но и совсем без внимания оставлять нельзя, иногда надо напоминать жене, как ты по ней скучаешь. Домой с работы надо приходить в чистой обуви, умытым, опрятным, хорошо пахнущим. По дороге обязательно зайти в магазин, а чтобы не попасть впросак, заранее спрашивать у жены совета, что купить.

Милые мелочи. Не ограничивайся списком продуктов и памперсами. Принеси жене что-то миленькое, просто так. Например, ее любимый журнал, печенье забавных форм, аромасвечу, красивую заколку… В супермаркетах обычно полно такого.