Беременным рекомендуют отказаться от сладких напитков

Для этого исследователи собрали данные о питании более тысячи женщин, которые были беременны в промежутке между 1999 и 2002 годами. Уровень интеллекта их детей был проверен, когда тем было три года и семь лет, пишет Deti.mail.ru .

В результате оказалось, что от питания будущих матерей напрямую зависит, насколько успешно будут учиться их дети в школе. Чем больше сладкого, особенно подслащенных напитков, было в диете беременной, тем хуже работал головной мозг ребенка, тем ниже был его интеллект, тем хуже были у него память, речь, координация движений, способность к обучению, пространственному воображению, решению новых задач. В то же время, обилие фруктов, но не фруктовых соков, в рационе матери, а также самого ребенка позитивно сказывается на его умственных и двигательных способностях, когда он подрастет, установили исследователи.