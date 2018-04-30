Когда пары счастливее всего — исследование

Средний возраст людей в парах составил 35 лет для женщин и 37 для мужчин.

Ученые заметили, что уровень удовлетворения в браке постепенно уменьшался в течение первых 20 лет брака, но потом снова начинал стабилизироваться, пишет Soulpost.ru.

По словам психологов, если вы пережили первые кризисы отношений после 3-х и 7-ми лет совместной жизни, то дальше вас ждут только лучшие годы (если нет отягчающих обстоятельств).

Те, кто прожили вместе около 20 лет и больше, признались, что чувствуют себя даже счастливее, чем когда были молодоженами. Особенно положительно на их отношения влияет общие занятия одним делом.

«Хотя разводы случаются очень часто, примерно половина остальных браков длятся много лет, и люди в них счастливы, — отмечают ученые. — Возможно, это связано с тем, что примерно лет через 20 отношений у них уже взрослые дети, которые покидают отчий дом, и у родителей появляется больше времени для себя и меньше хлопот. Одних это отдаляет — если изначально все, что их связывало — это дети, а другим дает новое вдохновение в отношениях».