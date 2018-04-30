Что делать, если появилась послеродовая депрессия?

Гормональные сбои или депрессия?

Не следует путать стресс, гормональные сбои и банальную усталость с депрессией. Послеродовая депрессия - это болезнь и редко удается ее преодолеть без специалистов.

Депрессия после родов связана с гормональнами перестройками, а гормоны, в свою очередь, оказывают колоссальное влияние на настроение и психо-эмоциональное состояние женщины. Также депрессия после родов может возникнуть по причине перенесенных тяжелых родов, на фоне физического истощения организма.

Очень часто она возникает от того, что мать оказывается в новой, незнакомой для нее ситуации, и, понимая всю ответственность, что у нее теперь есть малыш, она впадает в панику, переживает, как бы не навредить малышу. Также она возникает на фоне того, что кардинально меняется образ жизни (большая ответственность за свою и жизнь ребенка). Начинает казаться, что обрушились горы бесконечных дел, дел, которых вы не успеваете делать либо делаете не идеально.

Как правильно себя настроить?

Да, конечно, ребенок счастье, но угнетенное эмоциональное состояние, постоянное ощущение какой -то безысходности дают о себе знать.

Еще и сопутствующие факторы на все это накладываются. И с каждым днем все больше и больше влезаешь в эти дебри. Причем окружающие не всегда понимают, что происходит с матерью, списывая на утомляемость. Очень сложное и тяжелое состояние. Это не усталость и не недосып.

Появляется депрессия в бесконечных слезах, восприимчивости к любому слову, обидчивости.

Помогут справиться с этим состоянием любовь близких, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, внимание и забота мужа.

Поговорите с семьей, объясните, что вам сейчас нелегко, организм перенес сильнейший гормональный всплеск, что не всегда Ваши грубые слова и придирки на самом деле искренни, старайтесь сдерживаться, попросите выделить Вам хотя бы 20 минут тишины для чашки чая или ванны с пеной (или что вас расслабляет). Не держите в себе обиды, наберитесь терпения и попросите то же самое сделать близких. А если вы были неправы, то можно и извиниться.