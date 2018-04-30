Шэрон Стоун рассказала, как в 60 лет оставаться молодой и красивой

Популярная актриса Шэрон Стоун постоянно попадает в рейтинги самых сексуальных и стильных звезд. Каждое ее появление на публике вызывает интерес и восхищение. Звезда, пережившая инсульт, теперь живет на полную мощь и продолжает себе жизнь правильным лайфстайлом, пишет Хочу.

В интервью журналу Stellar Шэрон Стоун рассказала, как ей удается так роскошно выглядеть.

Ее главный секрет в том, что Шэрон Стоун каждый день пьет около 20 чашек травяного чая, который имеет тонизирующее, противовоспалительное, очищающее и улучшающее пищеварение действие.

Также актриса предпочитает активный образ жизни. Она занимается танцами, йогой, плаванием, пилатесом, а иногда использует гребной тренажер. В целом, Стоун не сидит на месте и в этом общий залог ее успеха.