понедельник, 30 апреля 2018 г.
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Шэрон Стоун рассказала, как в 60 лет оставаться молодой и красивой

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Шерон Стоун.

ФОТО: PJB/SIPA/PJB/SIPA

Одна из самых сексуальных женщин планеты и в 60 лет продолжает восхищать взоры. Звезда "Основного инстинкта" поделилась секретом, который помогает ей оставаться в форме.

Популярная актриса Шэрон Стоун постоянно попадает в рейтинги самых сексуальных и стильных звезд. Каждое ее появление на публике вызывает интерес и восхищение. Звезда, пережившая инсульт, теперь живет на полную мощь и продолжает себе жизнь правильным лайфстайлом, пишет Хочу.

В интервью журналу Stellar Шэрон Стоун рассказала, как ей удается так роскошно выглядеть.

Ее главный секрет в том, что Шэрон Стоун каждый день пьет около 20 чашек травяного чая, который имеет тонизирующее, противовоспалительное, очищающее и улучшающее пищеварение действие.

Также актриса предпочитает активный образ жизни. Она занимается танцами, йогой, плаванием, пилатесом, а иногда использует гребной тренажер. В целом, Стоун не сидит на месте и в этом общий залог ее успеха.

«Мне не нравится жир на моем теле. Я люблю физические нагрузки, и мне нравится, когда я могу работать над своим телом», - признается актриса и это достойно уважения.

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