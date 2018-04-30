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  • Фантастика! Внешность и стильный образ 93-летней актрисы поразили мир

Фантастика! Внешность и стильный образ 93-летней актрисы поразили мир

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Сисели Тайсон

ФОТО: Charley Gallay / AFP

Американская актриса Сисели Тайсон, которой в декабре 2017 года исполнилось 93 года, появилась на фестивале классического кино Turner Classic Movies в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе, США, в наряде американского бренда B Michael. Об этом сообщает Vogue.

Белый брючный костюм с цветочным принтом серого цвета Тайсон дополнила остроносыми туфлями из кожи питона, многослойным ожерельем и смарт-часами Apple Watch. Журналисты издания отметили, что на голове актрисы была модная стрижка боб с окрашиванием омбре, пишет Rus.tvnet.lv.

Сисели Тайсон

ФОТО: Charley Gallay / AFP

Сисели Тайсон была удостоена премии «Эмми» за лучшую женскую роль в телевизионном фильме «Автобиография мисс Джейн Питтман» в 1974 году.

Сисели Тайсон

ФОТО: PMA / PMA/AdMedia/Sipa USA

Двумя годами ранее ее номинировали на «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Саундер».

Сисели Тайсон

ФОТО: PMA / PMA/AdMedia/Sipa USA

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