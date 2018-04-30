Бананы полезнее есть вместе с кожурой

Ешьте бананы вместе с кожурой - по количеству содержащихся в ней ценных веществ кожура не уступает в полезности самим плодам, таким заключением диетологов поделилась электронная газета ZIV.ru. Напомним, что бананы содержат большое количество витаминов группы B, а также магний, и за счет этого сочетания способствуют оздоровлению нервной системы. При этом, имея низкий гликемический индекс, бананы не перерабатываются аналогично «быстрым» углеводам, - они обеспечивают запас энергии без скачков сахара, пишет Medikforum.ru.

Что касается банановой кожуры, то ее, по мнению экспертов, полезно употреблять в обработанном виде: вареной или сушеной.

«Кожура банана содержит клетчатку, регулирующую работу кишечника, калий, магний, белок, витамины А, В, С. Благодаря содержанию большого количества лютеина банановая кожура может улучшать зрение», - приводится мнение специалистов.