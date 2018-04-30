Вегетарианская диета: похудей на овощах и фруктах

Вегетарианская диета, судя по названию, полностью исключает из своего состава мясо и рыбу, поэтому во время соблюдения вегетарианской диеты организм испытывает потребность в витаминах группы В, цинке, железе и селене, а если отказаться от молока и яиц, то будет недостаток белка и кальция.