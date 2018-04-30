Вегетарианская диета: похудей на овощах и фруктах

Вегетарианская диета, судя по названию, полностью исключает из своего состава мясо и рыбу, поэтому во время соблюдения вегетарианской диеты организм испытывает потребность в витаминах группы В, цинке, железе и селене, а если отказаться от молока и яиц, то будет недостаток белка и кальция.
Морковная диета для быстрого похудения
Чтоб восполнить нехватку важных организму веществ в процессе вегетарианской диеты, tochka.net советует тебе делать акцент на орехи, бобовые, темно-зеленые листья салата, курагу, неочищенное зерно, персики.
Кальций также содержится в тофу, миндале, бобах, фасоли, инжире, зелени, капусте, брокколи, шпинате, макаронах и белом хлебе.
Длительность вегетарианской диеты – 6 дней. Потеря веса – до 3 кг. Калорийность рациона – 1500 ккал.
Меню вегетарианской диеты
Первый день
Завтрак: 150 мл биойогурта, 1 банан, 1 апельсин, 1 ч.л. меда
Обед: 400 мл супа (грибы, овощи, специи), кусочек зернового хлеба
Ужин: печеные баклажаны
Как похудеть на вегетарианской диете © shutterstock.com
Второй день
Завтрак: ½ грейпфрута, кусочек зернового хлеба с сливочным маслом, 1 яйцо (вкрутую) и биойогурт
Обед: печеный картофель с арахисовым маслом, салат
Ужин: зеленый салат, бобы с соусом чили
Третий день
Завтрак: мюсли с нежирным молоком, ягоды, фрукты, 1 л. льняного семени
Обед: овощная пицца
Ужин: запеканка из овощей
Четвертый день
Завтрак: 150 мл биойогурта, 1 банан, 1 апельсин, 1 ч.л. меда
Обед: легкий сэндвич или 50 г обжаренного тофу, грибы, обжаренные на оливковом масле
Ужин: салат из капусты, чечевица с приправами
Пятый день
Завтрак: кусочек ржаного хлеба со сливочным маслом, фасоль в томатном соусе, ½ грейпфрута
Обед: рис с орехами и фруктами
Ужин: тушеные овощи с грибами
Шестой день
Завтрак: мюсли с молоком, ягоды, фрукты, 1 ст.л. льняного семени
Обед: суп из чечевицы, кусочек зернового хлеба
Ужин: макароны с овощами