Пять признаков того, что отношения начинают разваливаться

Иногда ритм жизни, весь этот рутинный быт настолько блокируют наше сознание, что мы не замечаем очень важных изменений. Ведь в отношениях с мужчиной часто важны даже малейшие детали. Но, приняв как истину убеждение "у нас все хорошо", ты не должна пропускать моменты, которые могут сигнализировать о том, что отношения постепенно дают трещину.
Вы не занимаетесь сексом
Безусловно, сексуальные аппетиты у всех разные. И влечение зависит также и от времени года, отсутствия или наличия проблем и нехватки времени. Любые жизненные неурядицы могут заставить тебя забыть о телесном удовольствии. Но если очевидных причин того, что между тобой и любимым пропал телесный контакт, нет - стоит задуматься. И если с твоей стороны желание есть, то пора аккуратно напомнить любимому о ваших горячих днях, которые наверняка были в начале знакомства. Если это не подействует - поговори с ним, честно и откровенно. Рутину нужно разбивать в пух и прах, а страсть возвращать на место. Главное, делать это естественно и непринужденно!
Вы не заботитесь друг о друге
Если тебя больше не заботит, что твой мужчина ест, как выглядит и вообще, мол, он взрослый человек и сам может о себе позаботиться - это первый звоночек, который ведет к полному равнодушию. Да, ты права, мужчины - не дети, мы вовсе не обязаны их обслуживать. Но желание заботиться говорит о любви, а отсутствие желания - о том, что мужчина становится тебе безразличным. А этому чувству нет места в счастливой семье, пишет Lady.tochka.net.
Ты чувствуешь себя подавленной
Кроме мужа, в этом мире есть еще тысяча людей и ситуаций, которые могут удручать и раздражать. Но если у тебя все прекрасно на работе, никто не обижал тебя и даже колготки не рвались уже как-то подозрительно давно, а чувство подавленности все равно не покидает тебя изо дня в день - может, причина в мужчине. Очень сложно признаться себе в том, что мужчина не делает тебя счастливой, что тебе чего-то не хватает или и вовсе, человек, с которым ты живешь, стал чужим. Именно, когда пропадает связь между мужчиной и женщиной - отношения становятся в тягость, ведь этот мужчина больше не твоя половинка - а так, просто чемодан, который... ты знаешь эту поговорку.
Тебе не хочется идти домой
Раньше ты бежала домой сразу после работы, спешила, хотела побыстрее его обнять, приготовить ужин и просто быть рядом. А теперь ты все чаще пропадаешь у подруг и засиживаешься на работе. "Ну приду на час позже, ничего ведь не случится!" - действительно ничего глобального не произойдет, дело не в этом, а в том, что у тебя пропало желание. Ты перестала скучать, ждать, радоваться минутам, проведенным вместе. Некоторые люди живут так бок о бок всю жизнь, но счастливы ли они?
Ты чувствуешь ложь или врешь сама
Лгут обычно по двум причинам - чтобы облегчить себе жизнь, в тех случаях, если правду придется долго и сложно объяснять, или чтобы не сделать больно. Но ни тот, ни другой вариант не приводит ни к чему хорошему. Ведь одна ложь имеет свойство влечь за собой еще десяток другой неправды. Все это накапливается как снежный ком, который в один, отнюдь не прекрасный, день может уничтожить ваши отношения. Когда узнаешь об одной лжи, сразу кажется, что все остальное тоже могло быть неправдой. Доверие исчезает - а вслед за ним и способность нормально общаться. Если ты врешь - подумай, зачем тебе это надо? Может быть, проще все же сказать правду или предпринимать более радикальные действия по отношению к мужчине, который не может тебя понять?