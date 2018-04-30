Пять признаков того, что отношения начинают разваливаться

Вы не занимаетесь сексом

Безусловно, сексуальные аппетиты у всех разные. И влечение зависит также и от времени года, отсутствия или наличия проблем и нехватки времени. Любые жизненные неурядицы могут заставить тебя забыть о телесном удовольствии. Но если очевидных причин того, что между тобой и любимым пропал телесный контакт, нет - стоит задуматься. И если с твоей стороны желание есть, то пора аккуратно напомнить любимому о ваших горячих днях, которые наверняка были в начале знакомства. Если это не подействует - поговори с ним, честно и откровенно. Рутину нужно разбивать в пух и прах, а страсть возвращать на место. Главное, делать это естественно и непринужденно!

Вы не заботитесь друг о друге

Если тебя больше не заботит, что твой мужчина ест, как выглядит и вообще, мол, он взрослый человек и сам может о себе позаботиться - это первый звоночек, который ведет к полному равнодушию. Да, ты права, мужчины - не дети, мы вовсе не обязаны их обслуживать. Но желание заботиться говорит о любви, а отсутствие желания - о том, что мужчина становится тебе безразличным. А этому чувству нет места в счастливой семье, пишет Lady.tochka.net.

Ты чувствуешь себя подавленной

Кроме мужа, в этом мире есть еще тысяча людей и ситуаций, которые могут удручать и раздражать. Но если у тебя все прекрасно на работе, никто не обижал тебя и даже колготки не рвались уже как-то подозрительно давно, а чувство подавленности все равно не покидает тебя изо дня в день - может, причина в мужчине. Очень сложно признаться себе в том, что мужчина не делает тебя счастливой, что тебе чего-то не хватает или и вовсе, человек, с которым ты живешь, стал чужим. Именно, когда пропадает связь между мужчиной и женщиной - отношения становятся в тягость, ведь этот мужчина больше не твоя половинка - а так, просто чемодан, который... ты знаешь эту поговорку.

Тебе не хочется идти домой

Раньше ты бежала домой сразу после работы, спешила, хотела побыстрее его обнять, приготовить ужин и просто быть рядом. А теперь ты все чаще пропадаешь у подруг и засиживаешься на работе. "Ну приду на час позже, ничего ведь не случится!" - действительно ничего глобального не произойдет, дело не в этом, а в том, что у тебя пропало желание. Ты перестала скучать, ждать, радоваться минутам, проведенным вместе. Некоторые люди живут так бок о бок всю жизнь, но счастливы ли они?

Ты чувствуешь ложь или врешь сама