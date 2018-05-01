Названы пять ошибок, которые мешают похудеть

Ошибка первая: вы переоцениваете физические нагрузки. Многие люди считают: если в их жизни присутствуют физические нагрузки, им много позволено в гастрономическом плане. Но ученые предупреждают: организм может адаптироваться даже к повышенной нагрузке. Если человек употребляет большое количество калорий, его жировые отложения не сгорят бесследно только потому, что он двигается, приводится мнение экспертов в Hronika.info.

Ошибка вторая: сладкое по утрам. По данным Huffington Post, употребление на завтрак продуктов, содержащих высокий уровень сахара, тормозят процесс похудения на протяжении остальной части дня. Съеденные утром углеводы мешают организму переваривать белки, пишет Medikforum.ru.

Ошибка третья: попытки голодать. Ученые подчеркивают, что голод неизменно приводит к перееданию и развитию инсулинорезистентности. Чтобы не испытывать голодных ощущений, заставляющих постоянно «нырять» в холодильник, ученые рекомендуют употреблять больше качественных жиров, крестоцветных овощей и белков, не отвлекаться в процессе еды, а также пить больше воды.

Ошибка четвертая: не бороться со стрессом. Эксперты напоминают, что стресс провоцирует рост концентрации стрессового гормона кортизола, а также активизирует выработку белка бетатрофина, подавляющего жировой метаболизм. Данные исследований говорят о том, что в случае повышения уровня стрессовых веществ в крови жир на животе скапливается даже у людей с нормальным весом.