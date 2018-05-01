Психиатры считают опасным возраст 44 года

Депрессия – это психическое расстройство, для которого характерно устойчивое снижение настроения, двигательная заторможенность, а также нарушение привычного мышления человека, пишет Medikforum.ru.

Ученые из Уорвикского университета (Великобритания) заявили: «Максимальный риск депрессии приходится на 44 года».

Прежде чем сделать такое заключение, ученые проанализировали данные, полученные при проведении ряда исследований с участием более 2 миллионов человек из 80 стран мира. Анализ показал, что после наступления 40-летия у многих людей начинается психологический спад.

К 44 годам, по мнению ученых, негативный процесс, становясь все более интенсивным, нередко приобретает форму настоящей депрессии.

«Риск развития депрессии в этом возрасте не зависит от уровня доходов и образования, и максимален как для семейных людей с детьми, так и для одиноких», - констатировали научные специалисты.

В то же время авторы проекта отметили, что психологический спад, о котором идет речь, постепенно проходит к 50 годам. В итоге он знаменует собой психическую перестройку организма в связи с приближающимся старением.

«Если «кризис среднего возраста» удачно преодолен, психологическое здоровье пожилого человека ни в чем не будет уступать психике 20-летних», - уточнили исследователи.