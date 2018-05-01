Ученые нашли лучший способ употреблять воду

Вода, содержащаяся в овощах и фруктах, удовлетворяет потребность организма в жидкости вдвое эффективнее, чем обычная питьевая вода, установили американские специалисты. По их мнению, популярные сегодня советы выпивать по два литра воды каждый день побуждают многих людей пить не слишком нужную им, избыточную воду, пишет Medikforum.ru.

«Четвертая часть всей необходимой организму жидкости поступает из продуктов питания. Но именно эту часть нужно увеличить, употребляя больше продуктов, содержащих воду», - поделились своим мнением исследователи.

По их мнению, частое питье воды способствует быстрому выведению из организма кальция и других важных минералов. На этом фоне способны развиваться метеоризм, отечность, могут появиться мешки под глазами – знак задержки воды в тканях организма. Кроме того, ученые утверждают, что избыток воды в организме может делать человека вялым, задерживает обменные процессы и ускоряет старение.