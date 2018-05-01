вторник, 1 мая 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
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  • Дизайнер бикини показала, как Инста-девушки создают свои идеальные фото

Дизайнер бикини показала, как Инста-девушки создают свои идеальные фото

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ФОТО: Instagram

Если кто-то еще верит в честность идеальных фото звезд Instagram, тогда вот вам еще одно видеоразоблачение от дизайнера бикини. Чтобы показать, как это работает, Карина Эйрби выложила свое фото в купальнике и быстро отретушировала его с помощью специальной программы.

Причем девушка смогла не только «затереть» целлюлит, но и уменьшить или увеличить нужные места в своей фигуре, пишет Soulpost.ru.

«Представляю вам классику «Insta Girl Edit», где кожа становится более гладкой, задница — лучше, грудь — больше, талия — меньше, а онлайн-уверенность — выше крыши», — написала Карина.

«Но что происходит оффлайн? Когда мы потеряли уверенность, которая была у нас в детстве? Тогда нам было все равно, как мы выглядим, мы особо не сравнивали себя с другими».

Карина отметила, что именно сравнение с другими и увеличивает наши комплексы и неуверенность в себе.

«Чем быстрее мы решим принять себя такими, какие мы есть, и меньше переживать о критике других людей, тем счастливее мы станем».

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