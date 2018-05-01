Четыре способа, как вы убиваете свои отношения даже до их начала

Для остальных из нас найти новые отношения не так легко. Да, может мы легко встречаем того, кто нам интересен, что может плавно перейти в отношения. Но через несколько недель или даже месяцев мы начинаем думать «Наши отношения должны развиваться», но этого нет. И мы забиваем себе голову вопросом «Что между нами происходит?». Как для той, кто много раз была в «почти серьезных отношениях», я наконец поняла, почему мои отношения заканчивались, прежде чем успели начаться.

1. Ты сомневаешься, когда человек говорит тебе о своих чувствах.

Когда у тебя есть чувства к кому-то, и эти чувства взаимны, ты на седьмом небе от счастья. Его слова как музыка для твоих ушей, а его поступки, которыми он показывает свои чувства, заставляют тебя улыбаться. Но с течением времени тебе кажется, будто эта музыка становится тише, а улыбка меньше. Ты все чаще думаешь, до сих пор ли он чувствует все это к тебе, пишет Soulpost.ru.

Вместо того чтобы наслаждаться временем вместе, ты становишься требовательной. Ты постоянно оцениваешь, что он к тебе чувствует. Вместо того чтобы быть веселой и любящей, ты становишься контролирующей и нуждающейся. А это лишь отпугнет его.

2. Ты убеждаешь себя, что не хочешь серьезных отношений.

Большинство из нас так думают. Хотя, скорее всего, мы просто пытаемся подстраховаться на случай, если ничего не получится. Мы говорим себе, что хотим просто развлечься, убить время, избежать одиночества. Но что происходит, когда мы на самом деле встречаем того, с кем можем представить свое будущее? Мы продолжаем настаивать на своем. И это чревато плохими последствиями.

Да, открыться другому человеку страшно. Страшно услышать отказ. Но иначе мы навсегда застрянем в «просто развлечении».

3. Ты рассказываешь всему миру о своих «отношениях».

Когда ты начинаешь встречаться с кем-то новым, тебя переполняют эмоции, и если ты и так активно сидишь в соцсетях, то тебе точно очень хочется поделиться со всеми новостями из личной жизни, или хотя бы намекнуть на это.

Но есть черта, которую не стоит переходить. Чем больше ты говоришь о своей личной жизни друзьям, коллегам, парикмахеру и так далее, тем больше непрошеных советов и мнений ты получишь, и это затуманит твое суждение. Вместо того, чтобы принять свое решение, ты ищешь совета и одобрения у других, ты начинаешь терять уверенность в своих действиях.

В большинстве случаев это неуважение к тому, с кем ты встречаешься. Вряд ли он хочет, чтобы ты говорила о нем всем своим друзьям и знакомым, будь то что-то хорошее или плохое.

4. Ты думаешь, что ты уже в серьезных отношениях, хотя вы не обсуждали это.

Я когда-то встречалась с парнем, которого я видела так часто, что практически жила в его доме, мы постоянно вместе путешествовали, я сопровождала его на разных мероприятиях, он даже познакомил меня с близкими друзьями и семьей. Для меня это было типичное поведение парня в отношениях. Ведь так же ведут себя пары, верно?

Я автоматически решила, что мы официально вместе. Но на самом деле так еще делают…просто друзья.

И многие совершают подобную ошибку. Они полагают, что состоят в отношениях, глядя на поведение человека. Они тратят много времени и энергии на него, ожидая от него того же, но он потом лишь отдаляется.