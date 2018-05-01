Меган Маркл посадила принца Гарри на жесткую диету

Принц Гарри, например, уже похудел на три килограмма. Гарри пристрастился к диете, которую вот уже несколько лет соблюдает Меган Маркл. Издание The Daily Mail со ссылкой на источник, приближенный к королевской семье, утверждает, что основу ежедневного рациона Гарри теперь составляют свежевыжатые соки, низкоуглеводные продукты, а также капуста и киноа. Меган Маркл даже удалось отучить Гарри от мяса.

"Меган полностью изменила питание Гарри. Они купили соковыжималку и теперь делают смузи из фруктов и овощей", – утверждает источник, пишет Segodnya.ru.