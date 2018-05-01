Лунный календарь стрижек на май 2018 года подскажет вам самые подходящие дни, когда в конце весны лучше всего заняться стрижкой волос, а также периоды, когда поход к парикмахеру стоит перенести на другой день.
Если вы хотите, чтобы ваши волосы радовали своим внешним видом, блеском и здоровьем, держите под рукой этот наглядный календарик, пишет Ivona.bigmir.net.
Хорошие дни для стрижки волос в первой половине мая: 2, 3, 4, 9, 12, 14 числа. Дни, когда не стоит стричь волосы в первой половине мая: 1, 6, 7, 10, 13, 15 числа.
А теперь подробнее рассмотрим, в какие дни и почему лучше стричься в мае 2018 года, и как стрижка может повлиять не только на прическу, но и на жизнь в целом.
Лунный календарь стрижек на первую половину мая 2018 года – ежедневный прогноз
1 мая – вам не стоит сегодня стричь волосы.
2 мая – после работы ножниц волосы будут лучше расти.
3 мая – сегодняшняя стрижка благотворно повлияет на вашу жизнь.
4 мая – стрижка в этот день приносит удачу.
5 мая – нейтральный день для смены прически.
6 мая – сегодня стричься не желательно.
7 мая – плохой день для смены имиджа.
8 мая – не стоит слишком укорачивать волосы сегодня.
9 мая – подходящий день для визита в парикмахерскую.
10 мая – плохой день для стрижки, приводящий к болезням.
11 мая – лучше заняться уходом, а не стрижкой волос.
12 мая – сегодняшняя стрижка улучшит ваше настроение.
13 мая – не стоит сегодня стричься, чтобы не провоцировать неприятности.
14 мая – позитивный день для похода к парикмахеру.
15 мая – новая стрижка ухудшит настроение и самочувствие.