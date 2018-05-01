Лунный календарь стрижек на май 2018 года

Если вы хотите, чтобы ваши волосы радовали своим внешним видом, блеском и здоровьем, держите под рукой этот наглядный календарик, пишет Ivona.bigmir.net.

Хорошие дни для стрижки волос в первой половине мая: 2, 3, 4, 9, 12, 14 числа. Дни, когда не стоит стричь волосы в первой половине мая: 1, 6, 7, 10, 13, 15 числа.

А теперь подробнее рассмотрим, в какие дни и почему лучше стричься в мае 2018 года, и как стрижка может повлиять не только на прическу, но и на жизнь в целом.

Лунный календарь стрижек на первую половину мая 2018 года – ежедневный прогноз

1 мая – вам не стоит сегодня стричь волосы.

2 мая – после работы ножниц волосы будут лучше расти.

3 мая – сегодняшняя стрижка благотворно повлияет на вашу жизнь.

4 мая – стрижка в этот день приносит удачу.

5 мая – нейтральный день для смены прически.

6 мая – сегодня стричься не желательно.

7 мая – плохой день для смены имиджа.

8 мая – не стоит слишком укорачивать волосы сегодня.

9 мая – подходящий день для визита в парикмахерскую.

10 мая – плохой день для стрижки, приводящий к болезням.

11 мая – лучше заняться уходом, а не стрижкой волос.

12 мая – сегодняшняя стрижка улучшит ваше настроение.

13 мая – не стоит сегодня стричься, чтобы не провоцировать неприятности.

14 мая – позитивный день для похода к парикмахеру.