Топ-пять фактов о губной помаде, которые нужно знать

Увлажняющая помада должна содержать в себе розовый или пчелиный воск, а также миндальное масло/масло ши и какао, пишет Ivona.bigmir.net.

Если после использования помады ваши губы становятся сухими и начинают трескаться — это значит, что в ее составе много химических веществ. Такую помаду следует немедленно выбросить.

Визуально увеличить губы поможет помада с мятой и ментоловым маслом. Именно эти компоненты обеспечивают приток крови к губам, увеличивая их в размере.

Помада считается органической в том случае, если в ней содержится не менее 85% натуральных компонентов. На упаковке должна быть пометка «био» или «органик».