Топ-пять фактов о губной помаде, которые нужно знать

Некоторые женщины не могут обойтись без губной помады, некоторые - используют это средство крайне редко, а кто-то вообще не красит губы. Так или иначе, важно знать некоторые факты о помаде, чтобы не навредить своему здоровью и красоте.
Увлажняющая помада должна содержать в себе розовый или пчелиный воск, а также миндальное масло/масло ши и какао, пишет Ivona.bigmir.net.
Если после использования помады ваши губы становятся сухими и начинают трескаться — это значит, что в ее составе много химических веществ. Такую помаду следует немедленно выбросить.
Визуально увеличить губы поможет помада с мятой и ментоловым маслом. Именно эти компоненты обеспечивают приток крови к губам, увеличивая их в размере.
Помада считается органической в том случае, если в ней содержится не менее 85% натуральных компонентов. На упаковке должна быть пометка «био» или «органик».
Губная помада сохраняется 1,5-2 года. После того, как герметичность упаковки нарушена, использовать средство рекомендуется не более 5-6 месяцев. Использование просроченного продукта чревато поражением кожи (раздражение, покраснение, сыпь и трещины).