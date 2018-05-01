О чем мужчины не рассказывают женщинам

Нет, ты не толстая

Данная ситуация нам очень знакома, не правда ли? В предвкушении бурной ночи женщина заходит в спальню и обращается к мужчине: “Я не толстая в этом наряде?“ И что будет, если он ответит утвердительно? Ночь испорчена! Так что лучшего ответа придумать трудно, кроме как: “Нет, конечно, ты прекрасна!“ и прочие лестные комментарии, пишет Ivona.bigmir.net.

Поговорим об этом позже

Эта короткая фраза помогает многим семьям избежать ссоры в данный момент. Она дает возможность паузы, за которую импульсивность и эмоции улягутся, уступая место холодному здравому смыслу. В большинстве случаев действительно лучше “поговорить об этом позже“, а возможно даже “никогда“, поскольку со временем просто отпадает надобность в таком разговоре.

Ты похожа на Дженнифер Лопес

Комплимент женщине может быть самой откровенной ложью. Кто из женщин сам не мечтает “нарваться“ на такое утверждение и с радостью согласиться с ним? И пусть на самом деле она не так красива, но сравнивая ее с суперсексуальной кинозвездой, мужчина поднимает ее самооценку и уверенность в себе. Так что в этой лжи больше пользы, чем вреда.

Мне нравится, как ты готовишь

Да, некоторые хозяйки действительно умеют сотворить настоящий кулинарный шедевр даже из самых обычных продуктов. Но что делать мужчине, если женщина совсем не шеф-повар? Ведь он понимает, что она старается именно для него. А фраза: “это невкусно“ ее совершенно расстроит или разозлит.

Я не думаю о других женщинах

В большинстве случаев это – совершеннейшая ложь, если парень не импотент! Но мужчина, не желающий ранить свою возлюбленную, просто обязан все отрицать. Конечно, ни о каких других женщинах он и не помышляет, даже рассматривая красоток в глянцевых журналах.

Мне нравится смотреть мелодрамы

Такая неправда призвана помочь сохранить позитивный настрой в отношениях. Вместо того чтобы долго читать нотации о том, какие это банальные, глупые и скучные фильмы, мужчине проще самому подсесть на какую-то романтическую комедию. А затем при случае даже воспользоваться ситуацией, когда его подруга счастлива и романтично настроена.

Я люблю твою маму

За редким исключением это ложь. Вдумайтесь, сколько анекдотов придумано о зяте и теще! Эта тема всегда болезненна и актуальна. Но часто путь к сердцу женщины и нормальным отношениям с ней лежит через ее семью. И мужчине приходится выдерживать общение с родителями, а особенно с матерью девушки, с которой он планирует серьезные отношения.

Мне очень жаль, прости меня!