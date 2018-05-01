Идеальное время: когда нужно бегать, чтобы нагрузка принесла пользу

Идеальное время для пробежки – утро с 5:00 до 7:00. Именно тогда в организме резко повышается уровень адреналина и дофамина, потому бег не будет для вас стрессом. Если с утра побегать не удалось, сделайте это вечером, в период с 17:00 до 19:00. Хотя во второй половине дня силы организма снижаются, в это время он еще держит тонус. Но учтите, что после 20:00, согласно законам биологических ритмов человеческого организма, его активность стойко идет на спад, пишет Ivona.bigmir.net.