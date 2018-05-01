вторник, 1 мая 2018 г.
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  • Идеальное время: когда нужно бегать, чтобы нагрузка принесла пользу

Идеальное время: когда нужно бегать, чтобы нагрузка принесла пользу

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Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

Уже открыли сезон пробежек? Если нет – советуем об этом задуматься. Ведь бег не только повышает общий тонус организма, но и нормализует обменные процессы, что помогает худеть, а также улучшает состояние кожи. Но вот вопрос: какое время суток выделить для пробежки, чтобы получить как можно больше пользы от этого занятия?

Идеальное время для пробежки – утро с 5:00 до 7:00. Именно тогда в организме резко повышается уровень адреналина и дофамина, потому бег не будет для вас стрессом. Если с утра побегать не удалось, сделайте это вечером, в период с 17:00 до 19:00. Хотя во второй половине дня силы организма снижаются, в это время он еще держит тонус. Но учтите, что после 20:00, согласно законам биологических ритмов человеческого организма, его активность стойко идет на спад, пишет Ivona.bigmir.net.

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