вторник, 1 мая 2018 г.
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Завтракайте правильно: какими продуктами стоит заменить овсянку

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Завтрак.

ФОТО: Scanpix

Овсянка считается популярным продуктом для завтрака. Однако диетологи опровергают ее пользу для пробуждения организма в утренние часы. Ниже рассказываем, какими продуктами лучше заменить кашу во время первого приема пищи.

Так, исследователи утверждают, что в овсянке содержится фитиновая кислота, замедляющая процесс пробуждения организма, пишет Women's Health. Кроме того, она же может приводить к задержке всасывания в кишечнике кальция, что может привести к проблемам с костями и суставами, пишет Ivona.bigmir.net.

Какие продукты полезны для завтрака

Диетологи призывают употреблять во время завтрака яйца или мясо курицы вместо овсянки. Это будет гарантировать усвоение кальция, а также белка, необходимых организму. Не спешите и полностью отказываться от каши. Издание отмечает, что, по мнению специалистов, овсянку, которая ускоряет переработку пищи, благодаря содержащейся в ней клетчатке, лучше употреблять в дневные часы.

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