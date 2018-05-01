Завтракайте правильно: какими продуктами стоит заменить овсянку

Так, исследователи утверждают, что в овсянке содержится фитиновая кислота, замедляющая процесс пробуждения организма, пишет Women's Health. Кроме того, она же может приводить к задержке всасывания в кишечнике кальция, что может привести к проблемам с костями и суставами, пишет Ivona.bigmir.net .

Диетологи призывают употреблять во время завтрака яйца или мясо курицы вместо овсянки. Это будет гарантировать усвоение кальция, а также белка, необходимых организму. Не спешите и полностью отказываться от каши. Издание отмечает, что, по мнению специалистов, овсянку, которая ускоряет переработку пищи, благодаря содержащейся в ней клетчатке, лучше употреблять в дневные часы.