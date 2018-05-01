Учеными открыто шокирующее свойство чипсов

Проведя ряд исследований на лабораторных грызунах, научные сотрудники Университета Эрлангена-Нюрнберга (Германия) смогли установить, чем в особенности вредны чипсы. Полученные ими данные говорят о том, что пристрастие к употреблению чипсов вполне способно принять форму зависимости, не слишком отличаясь в этом плане от наркотиков, сообщает Medikforum.ru.

«Чипсы активизируют в мозге человека зону удовольствия, аналогично наркотическим веществам. По этой причине некоторые люди не могут преодолеть зависимость от чипсов», - констатировали немецкие исследователи.

Ученые сообщили, что когда лабораторным грызунам начинал давать чипсы, а затем изымали их из рациона, - животные начинали проявлять повышенный интерес к продуктам с высоким содержанием жиров. Авторы проекта подчеркивают: реакция людей на чипсы и на продукты, содержащие аналогичное количество углеводов и жиров, проявляется практически точно таким же образом.