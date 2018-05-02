Ученые выяснили опасность препаратов от рака груди

Исследователи из Великобритании сообщили, что их тесты показали, что лекарства от рака могут быть намного опаснее, чем считалось ранее. Отмечается, что такие препараты могут в качестве побочных действий вызывать… рост раковых клеток.
Речь идет именно о тех лекарствах, которые применяются от рака груди, препараты от других видов рака так не были оценены. Однако в случае с лекарствами от рака груди все оказалось печально: опасными оказались самые популярные препараты. Они показали во время тестов не только низкую эффективность, но также и большое количество побочных эффектов. При этом, ученые пришли к выводу, что лекарства также могут ускорить смерть пациентов, пишет Medikforum.ru.
Однако негативное влияние лекарства может появляться только у некоторых пациентов, у других такого эффекта препараты не будут вызывать. Согласно последним исследованиям, данный препарат не только не принесет пользу в лечении рака.
Ученые говорят о том, что опасно использовать препарат без предварительных тестов, поскольку в каждом конкретном случае эффект может быть неожиданным. Ученые призывают более внимательно назначать препараты от рака груди. При этом, исследователи также сказали, что около 20% рака молочной железы вызвано массивным избытком белка, называемого HER2.