Ученые выяснили опасность препаратов от рака груди

Речь идет именно о тех лекарствах, которые применяются от рака груди, препараты от других видов рака так не были оценены. Однако в случае с лекарствами от рака груди все оказалось печально: опасными оказались самые популярные препараты. Они показали во время тестов не только низкую эффективность, но также и большое количество побочных эффектов. При этом, ученые пришли к выводу, что лекарства также могут ускорить смерть пациентов, пишет Medikforum.ru.