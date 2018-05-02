Фотомодель рассказала, как похудеть за пять дней без вреда для здоровья

Иногда девушки, задействованные в модельном бизнесе, сталкиваются с проблемой, когда необходимо срочно сбросить лишние килограммы ввиду приближающегося показа одежды. Компания Victoria’s Secret занимается нижним бельем, потому сотрудницам, как никому иному, следует всегда пребывать в соответствующей форме. Предложенная фотомоделью диета не преследует целью обеспечить быструю потерю десяти килограммов, тем более что это опасно для здоровья и фигуры в дальнейшем, когда организм, испытав стресс голодания, будет стремиться отложить питательные компоненты про запас. Однако снижение веса через пять дней на 2,5-3 килограмма, звезда подиума гарантирует, пишет Medikforum.ru.

Первая рекомендация касается потребления жидкости: модель советует готовить блюда в блендере из «водянистых» овощей, таких как огурцы, помидоры, зелень. Они должны присутствовать в каждом приеме пищи в дополнение к омлету на завтрак и рыбе на ужин.

Второй совет – отказ от перекусов и четкое соблюдение режима питания. Временной отрезок между ужином и завтраком не должен быть менее 12 часов.

Третий «помощник» для экспресс-похудения – здоровый сон. Он должен быть длительным и глубоким, позволяя организму отдохнуть и усвоить пищу. Режим сна так же важен, как и питания. Чем выше качество отдыха, тем быстрее можно распрощаться с излишними килограммами на теле.

Рецепт похудения от Джессики Харт предполагает и двигательную активность. Физические упражнения, прогулки, уединение с природой – все это благотворно скажется на здоровье и, в частности, на фигуре.

Фотомодель рекомендует позаботиться о пищеварении, но предупреждает, что с медпрепаратами и биодобавками следует быть осторожными, предварительно проконсультировавшись у врача.

Важная роль отводится в пятидневной диете клетчатке, эффективно очищающей организм. Ее можно получить, потребляя овощи – как свежие, так и сушеные.