среда, 2 мая 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Принцессе Шарлотте три года: смотрите ее очаровательные фотографии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня единственной дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполняется три года. Пятая правнучка королевы Елизаветы II  появилась на свет 2 мая 2015 года. Ее полное имя Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская.

Читайте в нашей подборке интересные факты о маленькой принцессе:

Шарлотту крестили в церкви в Сандрингеме, в графстве Норфолк, где когда-то крестили и принцессу Диану, передает Segodnya.ua.

Кейт в качестве крестной матери Шарлотты выбрала свою подругу Софию Картер. Уильям в качестве крестных отцов выбрал своих друзей Томаса ван Страубензи и Джеймса Мида. Также крестными стали двоюродный брат Кейт Адам Миддлтон и родственница принцессы Дианы – Лаура Феллоуз.

Принцесса Шарлотта – четвертая в очереди на престол, после дедушки Чарльза, отца Уильяма и брата Джорджа.

Любимый цвет Шарлотты – розовый.

У Шарлотты есть домашний питомец  – хомяк Марвин.

Шарлотте нравится посещать уроки танцев. Также принцесса берет уроки верховой езды.

Кейт Миддлтон в программе "Our Queen At Ninety" рассказывала, что королева очень любит Шарлотту и проявляет интерес к тому, как она растет.

Шарлотта любит слушать в автомобили аудиокнигу Gruffalo (английская детская книга писательницы Джулии Дональдсон).

Принцесса Шарлотта изучает испанский язык с няней Марией.

Шарлотте нравится свинка Пеппа.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта хорошо ладят между собой. В одном из интервью Кейт Миддлтон поделилась, что ее дети – настоящие друзья.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта любят готовить пиццу с мамой.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ