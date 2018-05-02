Принцессе Шарлотте три года: смотрите ее очаровательные фотографии

Читайте в нашей подборке интересные факты о маленькой принцессе:

Шарлотту крестили в церкви в Сандрингеме, в графстве Норфолк, где когда-то крестили и принцессу Диану, передает Segodnya.ua.

Кейт в качестве крестной матери Шарлотты выбрала свою подругу Софию Картер. Уильям в качестве крестных отцов выбрал своих друзей Томаса ван Страубензи и Джеймса Мида. Также крестными стали двоюродный брат Кейт Адам Миддлтон и родственница принцессы Дианы – Лаура Феллоуз.

Принцесса Шарлотта – четвертая в очереди на престол, после дедушки Чарльза, отца Уильяма и брата Джорджа.

Любимый цвет Шарлотты – розовый.

У Шарлотты есть домашний питомец – хомяк Марвин.

Шарлотте нравится посещать уроки танцев. Также принцесса берет уроки верховой езды.

Кейт Миддлтон в программе "Our Queen At Ninety" рассказывала, что королева очень любит Шарлотту и проявляет интерес к тому, как она растет.

Шарлотта любит слушать в автомобили аудиокнигу Gruffalo (английская детская книга писательницы Джулии Дональдсон).

Принцесса Шарлотта изучает испанский язык с няней Марией.

Шарлотте нравится свинка Пеппа.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта хорошо ладят между собой. В одном из интервью Кейт Миддлтон поделилась, что ее дети – настоящие друзья.