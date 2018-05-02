Читайте, как перевести семью на правильное питание

Убери все вредное с глаз долой

Во многих семьях есть традиция постоянно держать на столе «что-нибудь к чаю». Когда сладости и вредные закуски постоянно маячат перед глазами, очень трудно удержаться: мы едим их, даже не задумываясь и не испытывая ни голода, ни удовольствия от съеденного. Однако три-четыре печеньица — это уже лишние 150—200 калорий и не меньше 15—20 граммов сахара (а дневная норма для взрослого человека — около 40 граммов), пишет Lady.mail.ru.

Попробуй оставить на столе только корзинку с низкокалорийными фруктами: апельсинами, яблоками, киви. Кстати, сахарницу тоже лучше убрать подальше, поскольку многие кладут сахар в чай просто по привычке.

Используй меньше соли

Соль удерживает воду, вызывая отеки, заболевания почек, гипертонию и ухудшая работу сердечно-сосудистой системы. А здоровое питание в первую очередь предполагает не столько снижение веса, сколько общее улучшение самочувствия и укрепление организма.

Поэтому соль следует использовать осторожно. Не нужно отказываться от нее совсем, достаточно свести к минимуму продукты, в которых соли очень много — любые консервы, копчености, снеки вроде чипсов, сублимированные супы и пюре.

Меняй рацион постепенно

Люди склонны инстинктивно сопротивляться резким переменам, поэтому менять рацион питания — свой и домашних — нужно плавно: не отказываясь от жарки вообще, начать жарить овощи на сковороде-гриль или запекать рыбу в духовке — так ты сократишь потребление растительного масла, не жертвуя вкусом. Начни с малого: попробуй сделать полезным и сбалансированным хотя бы один прием пищи в день.

Не нужно изысков — выбери то, что уже нравится всем членам семьи: например, фаршированные перцы, азу по-татарски или говядину под сырной корочкой. Чтобы не переборщить с калорийностью и соблюсти баланс белков, жиров и углеводов, попробуй начать с доставки всех ингредиентов для идеального ужина в специальном сервисе, тебе привезут коробку со всеми нужными ингредиентами и пять фоторецептов простых ужинов для всей семьи.

Так ты будешь уверена, что твой ужин на 100% полезен, а еще освоишь новое блюдо, а как только войдешь во вкус здоровой пищи, сможешь проявлять уже фантазию во время готовки и сама.

Правильная еда находится на третьем месте в рейтинге факторов, способных повлиять на самочувствие — ее обгоняют только способность противостоять эмоциональным нагрузкам и физкультура.

Выбирай зерновой хлеб

Сегодня он зачастую даже вкуснее белого, да и выбор огромен: цельнозерновые хлебцы, хлеб из пророщенного зерна, булочки с отрубями, зерновой хлеб с пряностями и травами. Такой хлеб содержит гораздо больше витаминов и клетчатки, а белый хлеб — это «пустые» калории, которые не несут почти никакой питательной ценности.

Учитывай вкусы домашних

Если муж не мыслит обеда без куска мяса, а дети дружно кричат «беее», завидев тарелку каши, ты вряд ли сможешь убедить их изменить свои вкусы. Так что под предпочтения нужно подстраиваться. Нежирное мясо в отличие от бекона богато белками и очень полезно: диетический ростбиф с картофелем гремолата меньше всего напоминает о суровых ограничениях во имя здоровья. А дети благосклоннее отнесутся к домашним мюсли или блинчикам с творожным кремом и богатыми витаминами ягодами, чем к овсянке на воде и без соли.