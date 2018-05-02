среда, 2 мая 2018 г.
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Рецепт: шоколадный торт без муки, масла, маргарина и сахара

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Шоколадный торт

ФОТО: Scanpix

Любите сладкое, но следите за фигурой? Предлагаем вам самим попробовать приготовить этот низкокалорийный шоколадный торт без муки.

Калорийность на один кусочек: 131 ккал

Ингредиенты:

Шоколад 250 г черного шоколада (от 70% какао и выше)

5 крупных яиц

соль

Способ приготовления

Духовку предварительно разогреть до 250°С.

1. 2/3 шоколада разломать на куски и растопить на водяной бане, не помешивая.

2. Отделить белки от желтков. Взбить желтки (они должны слегка посветлеть) и соединить их с растопленным шоколадом, сообщает Leafclover.club.

3. Взбить белки со щепоткой соли до плотной консистенции (будьте осторожны, не перебейте, иначе белки начнут отдавать воду!), добавить в шоколад, перемешать (не мешайте слишком долго, иначе «уйдет воздух» — смесь должна быть консистенции мусса или суфле).

4. Выстелить бумагой, смазанной растительным или сливочным маслом, форму диаметром 10—15 см, выложить в нее шоколадную смесь и выпекать в разогретой духовке 8 минут — не больше и не меньше. Вынуть из духовки и охладить в течение получаса, а затем поставить в холодильник на ночь или на 12 часов.

5. Растопить оставшийся шоколад, полить им торт и снова отправить его в холодильник на 10 минут.

Резать торт горячим ножом, предварительно опущенным в кипяток.

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