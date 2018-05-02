Певица Яна Каск: я жила с уродом, который бил меня

«Дорогие друзья! Я хочу вам сказать, что у меня есть готовый материал для целой пластинки. Я жила с уродом, который неоднократно бил меня по лицу», - признается Яна Каск.

«Почему я с ним жила? Я верила ему, потому что он занимался аранжировкой всех моих песен и играл со мной в одной группе. Но теперь я от него ушла. Возможно, я должна была все это пережить, чтобы понять, кто я? Наверное, да!» - пишет певица.

«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе», - считает Каск и добавляет, что напишет потом об этом книгу.

Как сказала певица порталу Elu24, насилие было очень жестоким: «Он много лет пытался в меня вбить, что я – плохой человек, что я – никто без него. Он бил меня так сильно, что я попадала в больницу». Но в полицию она не обращалась, потому что не видела в этом смысла.

Известно, что последним возлюбленным Яны Каск был Арви Айгро, который также играл в ее группе.

Арви Айгро и Яна Каск ФОТО: TV3

ФОТО: facebook