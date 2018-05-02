Анорексия их связала: влюбленные вместе весили 84 кг, но теперь победили болезнь и собираются пожениться

Еще недавно родные Миранды Непрелэк и Марка Уодсона готовились к худшему: врачи утверждали, что девушку и парня вряд ли удастся спасти. Как бы банально это ни звучало, но вернуться к нормальной жизни им помогла любовь, пишет Woman.ru.

Миранда и Марк познакомились в 2013 году в обстановке, совершенно не располагавшей к романтике: оба находились в клинике, которая специализируется на лечении расстройств пищевого поведения, в Перте. К тому моменту Непрелэк, боровшаяся с анорексией, весила всего лишь 36 килограммов, а Уодсон, страдавший от булимии, — 48. Встретившись в коридорах больницы, австралийцы разговорились и поняли, что у них на самом деле очень много общего. Постепенно обычная дружба переросла в сильные чувства.

Недавно влюбленные поделились своей историей с газетой West Australian и рассказали о том, как им удалось поправиться благодаря взаимной поддержке. «Мы с Мирандой помогли друг дугу победить анорексию и булимию. Мы очень хотели быть вместе, но осознавали, что это невозможно, пока мы больны. Миранда прекрасно понимает меня, ведь не понаслышке знает, как расстройство пищевого поведения отравляет жизнь», — рассказал Марк журналистам.

По словам парня и девушки, они начали встречаться только через три года после того, как попали в клинику. «Мы вместе плакали за обедом, пытаясь перестать считать калории», — разоткровенничался Уодсон. К слову, до знакомства с Мирандой Марк мог совсем ничего не есть три дня подряд, а потом до тошноты травить себя фастфудом. Австралиец утверждает, что проблемы с пищевым поведением у него начались в 2012 году. В тот год молодой человек, весивший 110 килограммов, получил серьезную травму плеча, из-за которой ему пришлось завязать с любимыми видами спорта, — футболом и крикетом. Из-за развившейся депрессии он стал отказываться от пищи.

Миранда начала страдать анорексией еще в подростковом возрасте. В суточный рацион девушки, которая часами занималась фитнесом, составляли лишь три виноградинки. Сегодня Марк и его избранница предпочитают не вспоминать о прошлом. Они набрали вес и вообще чувствуют себя прекрасно. Влюбленные полноценно питаются по три раза в день, и пару раз в сутки позволяют себе полезные перекусы.