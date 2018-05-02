«Мисс Россия 2018»: я не умею пользоваться своей красотой, хотя замечаю, что она помогает по жизни

18-летняя Юлия родом из Чебоксар. После школы девушка поступила в Чувашский государственный университет на специальность «журналистика». Параллельно она работает моделью. У красавицы уже есть опыт участия в показах в Японии и Франции. Теперь ко всем прочему в активе Юлии гордое звание «Мисс Россия 2018»

Юлия Полячихина ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik

Юля, давай мысленно вернемся в тот вечер. Финал конкурса «Мисс Россия», ты стоишь в числе десяти финалисток, объявляют победительницу, звучит твое имя. Какие эмоции?

Когда назвали мою фамилию, я испытала такой шок, что не смогла сдержать эмоций. Понадобилось несколько секунд, чтобы я пришла в себя и поняла, что нужно выходить в центр сцены. У меня текли слезы.

Юлия Полячихина ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Традиционный вопрос: уже решила, на что потратишь свой выигрыш (победительница конкурса «Мисс Россия» получает денежный приз в размере трех миллионов рублей)?

Честно, я не задумывалась. Возможно, потому что пока его не получила. Думаю, как мне вручат выигрыш, то появятся какие-то мысли, предложения. Но скорее всего, я вложу эти средства в самореализацию.

Ощущалась ли конкуренция?

Какой-то вражды между девочками не было, но соперничество, конечно, ощущалось. И это нормально: мы же участвовали в конкурсе. Однако у нас были занятия по актерскому мастерству, которые сплотили всех. Нас разделяли на несколько команд, давали задания, которые мы выполняли совместно и в процессе работы лучше узнавали друг друга.

Юлия Полячихина ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Впереди у тебя такие конкурсы, как «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». На что рассчитываешь?

Конкурсанток я еще не видела, но скажу, что настроена позитивно. Примерно с июня мы начнем активно готовиться к предстоящим состязаниям, чтобы увеличить мои шансы на победу. Думаю, все пройдет удачно.

Тебе всего 18 лет. Как считаешь, твой возраст поможет тебе или все-таки скажется отсутствие опыта?

На конкурсе «Мисс Россия» были девочки и 20, и 22, и 23 лет, и я старалась перенимать их опыт, запоминать, как они себя ведут, что делают. А так, мне не кажется, что мои 18 лет, напротив, — недостаток для конкурса.

У тебя есть опыт работы моделью, но связать свою жизнь ты решила с журналистикой. Почему?

Юлия Полячихина ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Я продолжаю работать моделью, а журналистику выбрала потому, что эта профессия так или иначе имеет отношение к фэшн-индустрии. Сегодня я вижу себя телеведущей, но посмотрим, что будет дальше.

Сталкиваешься ли ты по жизни со стереотипом «Красивая — значит глупая»?

Такой стереотип действительно существует, однако не всегда красота является признаком глупости. Я, например, окончила школу с золотой медалью — одно из доказательств наличия ума. Не стоит судить о человеке только по внешности.

Юлия Полячихина ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

Есть ли у тебя желание доказать, что ты не глупая?

Не всегда, не всегда…

То есть ты иногда пользуешься тем, что красива?

Не пользуюсь, потому что не умею. Но замечаю, как по жизни моя внешность помогает в некоторых ситуациях. Взять даже недавний случай: я была в аэропорту, и какой-то мужчина вызвался помочь мне с чемоданом. Мне кажется, что внешность все-таки сыграла свою роль.