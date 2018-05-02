Будьте готовы! Как мужчины разных знаков Зодиака меняются после свадьбы

Дева

Девы требуют от своих жен спокойной и размеренной жизни, отсутствия конфликтов, умения экономить и не требовать развлечений.

Мужчины этого знака Зодиака скрупулезны, требуют порядка и отказываются признавать хоть какие-нибудь перемены. В их семейной жизни нет места для активной жизни и авантюр,

Девы не любят отправляться в спонтанные путешествия, да и любые поездки будут для них сильным стрессом. Прежде чем связывать свою жизнь с мужчиной-Девой, подумайте, можете ли вы день за днем повторять однообразные движения и раскладывать вещи по местам.

Весы

После бракосочетания на мужчину, рожденного под этим созвездием, по-прежнему можно положиться. Жизнь с ним будет полна гармонии и комфорта, но не все так гладко, как кажется на первый взгляд.

Представители этого знака склонны увиливать от принятия ответственных решений, поэтому лодка любви может разбиться о скалы бытовых трудностей.

Непредвиденные обстоятельства пугают мужчин-Весов, тем более если разговор касается появления потомства. Брак будет сохранен в том случае, если молодых будут поддерживать родители. При ином стечении обстоятельств груз ответственности может вынудить мужчину этого знака Зодиака уйти из семьи.

Скорпион

Жизнь с мужчиной-Скорпионом похожа на зебру. Его переживания и частая перемена мнения могут стать мучительными на первом этапе супружеской жизни.

Черные полосы способны вызвать негатив, который станет настолько невыносимым для женщины, что раздражать будет любой звук и действие.

Кроме того, Скорпионы не считаются преданными супругами, поэтому измены могут стать частью жизни пары. Исключение могут составить лишь молодые мужчины, которые менее подвержены соблазнам и более жизнерадостны.

Загляните на богатейшую свадьбу на пляже

Стрелец

Авантюристы Стрельцы могут принять решение жениться очень рано. Для них это не ответственный шаг, а еще один вызов судьбе и спокойной жизни. За мужчиной этого знака довольно сложно угнаться, ведь он не будет находиться рядом с супругой длительное время.

Эти «живчики» предпочитают окунаться с головой в очередную авантюру, стремиться к только что придуманным целям, лишь бы не останавливаться и не думать «как взрослые».

В браке со Стрельцом такое происходит часто: супруги за короткое время быстро отдаляются друг от друга, преследуя каждый свои цели.

Козерог

После свадьбы у Козерогов может наступить устрашающее равнодушие. Они словно прячутся где-то в углу, одинокие и задумчивые, сооружают вокруг себя непробиваемый ореол неприступности, часто пребывая в плохом настроении. На самом деле мужчина этого знака Зодиака имеет природную потребность в самоизоляции время от времени.

На вопрос супруги о том, что случилось, он не ответит, будучи разочарованным в женщинах и уверенным в том, что все они банальны и навязчивы.

На Козерога можно положиться только в самой в трудной жизненной ситуации, а в быту он не склонен к душевному общению и сантиментам.

Водолей

После свадебной церемонии Водолей может превратиться в совершенно незнакомого человека, проявив свои непристойные черты характера.

У мужчины этого знака могут появиться замашки диктатора, поэтому женские хобби и привычки придется оставить, чтобы угодить дражайшему супругу.

Для Водолеев нет ничего важнее собственной персоны, поэтому во время выяснения отношений они могут угрожать своим половинкам уходом и всячески «переводить стрелки», избегая ответственности и признания своей неправоты.

Рыбы

Будущее с этим мужчиной — самое туманное, носящее мистическую окраску. Одни Рыбы умеют превратить серые будни в благоухающий луг с ароматными цветами, а другие могут повести себя как совершенно чужие люди, нацепив маску черствости и равнодушия.

Представители этого знака Зодиака скрытны, глубоко погружены в свой мир иллюзий, поэтому могут с легкостью позабыть о своих обязательствах перед женой.