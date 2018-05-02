Лжебеременная девушка обманом заставила сестру похитить для нее чужого младенца

Надин месяцами носила толстый пояс, под который подкладывала подушку, и даже устроила вечеринку в честь будущего малыша — все ради того, чтобы убедить родных и бойфренда в собственной беременности. Когда пришло время предъявить ребенка, девушка заявила, что решила отдать малыша на усыновление. Затем она сообщила, что первые две недели проведет рядом с младенцем в его новой семье, и вместо этого устроилась няней к новорожденной малышке, передает Life.ru.

После этого Надин рассказала своей двоюродной сестре Сидни, что совершила ошибку, отдав ребенка на усыновление, и теперь не может себя простить. 19-летняя девушка прониклась "страданиями" сестры и пообещала ей помочь. Надев маску, она проникла в дом работодателей Надин и унесла одиннадцатидневную девочку.